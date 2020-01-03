Молитвенные намерения Папы Франциска на январь

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала новое видеопослание с молитвенными прошениями на январь, в котором Папа Франциск говорит о необходимости продвижения мира во всём мире. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к зрителям, Епископ Рима говорит:

«В расколотом и разрозненном мире я призываю к примирению и братству всех верующих, а также всех людей доброй воли. Наша вера побуждает нас к распространению ценностей мира, добрососедства, общего блага. Помолимся о том, чтобы христиане, последователи других религий и люди доброй воли вместе содействовали миру и справедливости во всём мире.

Спасибо».