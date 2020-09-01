Митрополит Тадеуш Кондрусевич вынужденно вернулся в Польшу

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому пограничники отказали во въезде в Беларусь, вернулся в Польшу, сообщил «Sputnik-Беларусь» пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси священник Юрий Санько.

«В Минск возвращается только епархиальная машина, на которой передвигается митрополит. Причину, по которой не впустили гражданина республики Беларусь, не обращая внимания на его титул и заслуги, нам не назвали», – отметил собеседник. В связи с этим Католическая Церковь готовит официальные запросы в Госпогранкомитет и МВД с требованием разъяснить причины отказа во въезде митрополиту Кондрусевичу. По словам пресс-секретаря Конференции католических епископов Беларуси, обращение готовит и сам архиепископ. В последнее время Владыка Кондрусевич неоднократно высказывался о ситуации в стране после выборов, указывая на неадекватные и противоправные действия силовых структур и призывал прекратить насилие.

Как стало известно «КП-Беларусь», 31 августа неизвестные люди поменяли замки в «Красном Костеле», не уведомив об этом священников. «Мы хотели просто-напросто открыть храм, но не смогли открыть ключом, который у нас был. Нам дали один комплект ключей, – рассказал викарный священник Станислав Станевский, клирик храма Святого Симеона и Святой Елены, известного как «Красный Костел». – Ничего не говорили, взломали замки и повесили свои».

Напомним, 26 августа милиция заблокировала двери «Красного Костела», когда на площади Независимости собрались протестующие. В это время в храме шла служба. Митрополит Тадеуш Кондрусевич заявил протест против неправомерных действий силовых структур.

Источник: Благовест-инфо