Митрополит Иларион анонсировал новую встречу Папы Римского с Патриархом Московским

Тема визита Папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между Понтификом и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоится. Об этом сказал в опубликованном в четверг интервью в газете Corriere della Sera митрополит Волокаламский Иларион (Алфеев).

«Надо разделять две темы – встречу между Папой Римским и Патриархом и визит Папы Франциска в Россию. Что касается визита, то я разделяю мнение госсекретаря Ватикана кардинала Паролина, сегодня для этого нет условий, и не думаю, что я должен называть причины, по которым визит в настоящий момент невозможен. Обе стороны это знают. Сегодня такая поездка не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений. Однако это не означает, что их не следует развивать», — сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Митрополит Иларион указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения. «Помните, о встрече в Гаване было объявлено всего за неделю. Так вот, когда мы закончим подготовку второй встречи, мы объявим о ней неделей раньше», — отметил иерарх.

В среду Папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона, находящегося в Италии с рабочей поездкой.

Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между Русской Православной и Римско-Католической Церковью, охарактеризовав эти отношения как «развивающиеся очень позитивно». Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит «деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими Церквами».

Ранее видный итальянский историк церкви, один из руководителей влиятельной католической Общины Святого Эгидия Адриано Роккуччи в интервью РИА Новости заявил, что «вопрос о визите Папы Римского в Россию не стоит на повестке двусторонних отношений», однако «динамика процесса предполагает возможность проведения новой встречи» предстоятелей двух Церквей.

Историческая встреча между Папой Франциском и Патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Римско-Католической и Русской Православной Церквей никогда не встречались на протяжении веков.