Международная конференция «Религия и либерализм» проходит в Москве

Международная конференция «Религия и либерализм» открылась 12 декабря в Москве, в Культурном центре «Покровские ворота». Форум, в котором принимают участие представители разных городов России и восьми европейских стран, проводит Библейско-Богословский Институт Св. Апостола Андрея (ББИ) в сотрудничестве с Конференцией Европейских Церквей (СЕС) и Факультетом религии и теологии Университета Амстердама. Конференция традиционно является первым этапом «Андреевских чтений», которые ББИ ежегодно проводит в день своего святого покровителя (по Юлианскому календарю).

Открывая конференцию, ректор ББИ Алексей Бодров приветствовал участников и предложил введение в тему: «Религия и либерализм» – старая богословская проблема. Тем не менее, в последние годы она привлекает внимание многих, над ней размышляют философы и богословы по всему миру. Традиционно либерализм воспринимается как модернистский проект, как нечто антирелигиозное, но так ли это?» Сам он глубоко убежден, что либерализм отнюдь не противоречит религии, «они могут идти рука об руку», если, конечно, договориться об определениях, причем это касается не только либерализма, но и религии – что под этим понимать? Разделение по линии «религия – либерализм» совершенно неправильное; демаркационная линия проходит внутри религии и внутри либерализма, считает Бодров. Более того, он привел мысль Ч. Тейлора, которая кажется парадоксальной: «Секуляризм и либерализм – это не провал христианской цивилизации, а скорее ее успех».

Кристиан Криген (Брюссель), президент СЕС, рассказал о своей организации, объединяющей 114 протестантских Церквей, одна из важных задач которой – «установление диалога, наведение мостов». Он убежден, что этот академический форум «продолжит укреплять мосты дружбы и взаимопонимания между нашими Церквами». Кригер выступил с первым докладом «Религия под ударом либерализма», в котором проанализировал богословские подходы к пониманию либерализма («консервативный», «более мягкий – обновление традиций», «богословие смерти Бога», «неотеизм»). Далее докладчик привел типологию индивидуальной веры, показав, что либерализм побуждает к сомнениям и вопрошаниям, «не свободным от индивидуализма», при том, что христианство, помимо личной веры, предполагает еще и общность во Христе. Однако «коллективность сейчас не популярна», и это лишь один из вызовов, который общество бросает Церкви. Среди этих вызовов, перечисленных докладчиком, есть также «пропасть между ожиданиями от Церкви и ее реальным состоянием, неспособность Церкви ответить на вопросы современного человека», который продолжает задавать духовные вопросы, но Церковь пока не нашла языка для внятного ответа.

Ромило Кнежевич (Белград) посвятил свой доклад анализу размышлений Николая Бердяева о либерализме и человеческом достоинстве. Докладчик говорил о том понимании свободы, которое лежит в основе либерализма (это «свобода от…», которая ограничивается формулой «оставьте меня в покое») и, в пределе, «приговаривает человека к одноплановому состоянию». Подлинный ответ о свободе дает человеку христианство, утверждает Р. Кнежевич вслед за обильно цитируемым Бердяевым и дальше развивает эту мысль, противопоставляя христианскую антропологию и либеральное представление о человеке, выросшее из гуманизма. «Только обновленное и преображенное христианство, основанное на идее богочеловечества, способно полностью развить концепцию личности и ее достоинства. Подлинное достоинство подразумевает, что, будучи неотъемлемой частью Троицы, человек не только зависит от Бога, но и несет ответственность за жизнь с Богом», – отметил докладчик.

Кандидат богословия, игумен Иов (Чернышев, Череповецкая епархия) представил доклад «Оценки государственного либерализма иерархами Православной Церкви на примере деятельности Государственной Думы Российской империи». Докладчик сосредоточился на анализе парламентского либерализма с точки зрения традиционных консервативных позиций, которые в данном случае олицетворяли видные иерархи: митрополиты Антоний (Храповицкий), Евлогий (Георгиевский), Макарий (Парвицкий-Невский), Владимир (Богоявленский), Вениамин (Федченков), епископ Гермоген (Долганёв) и другие. Критически относясь к незрелому еще, «наивному» парламентскому либерализму, будучи последовательными монархистами, они, тем не менее, демонстрировали «грамотное ожидание воплощения свобод в обществе, но только путем основательного и постепенного диалога между правыми и созревшими, сформировавшимися либералами, осознающими полноту ответственности за курс русского государства».

Интересный пример примирения либеральных – индивидуалистских и социалистических – коллективистских взглядов в мировоззрении верующего философа представила профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Мелих. Исследуя наследие философа и педагога первой половины ХХ века С.И.Гессена, она обнаружила, что он «обновляет либерализм через расширение его коммунитаризмом». «При этом для Гессена остается незыблемым признание ‘принципиальной непроницаемости личности не только для государства, но и для всякого независимого от государства социального правопорядка…’ и другого лица, что означает ‘признание сверхправового начала личности’», – отметила докладчица.

Философ Елена Степанова (Уральское отделение РАН, Екатеринбург) в докладе «Лев Толстой и принцип свободы совести» интерпретировала веру писателя как воплощение этого «первого и главного принципа либерализма». «Индивидуализация религии, свойственная религиозным исканиям Толстого, в начале ХХ века многими воспринималась как злостное нарушение общепринятых правил, однако век спустя это стало одной из привычных черт современного общества». С этой точки зрения, сегодня в плюралистическом мире Толстой как «первый защитник автономной свободы совести» для многих может стать «собеседником, который своим примером одновременно демонстрирует укорененность в собственной культуре, доверие к собственным убеждениями и в то же время открытость к другим традициям и уважение к инаковости и различиям», полагает философ.

Либеральными, если не ультралиберальными кажутся сегодня современным церковным читателям взгляды архимандрита Спиридона (Кислякова, 1873-1930), утверждает редактор Егор Агафонов (ПСТГУ). «Его беспощадная критика современных ему недостатков Церкви (во многом, увы, не теряющая актуальности и сегодня), резкая антивоенная и антимилитаристская позиция, полное отвержение государства и особенно – любого и всяческого вмешательства его в церковные дела, мощный антииерархический запал его взглядов, мучительные размышления о грядущих путях Церкви и способе ее бытия в новом мире, искреннее стремление к разработке новых форм церковной жизни, иногда довольно ощутимо отдаляющихся от традиционных – всё это воспринимается… более чем настороженно». Однако «горькие и дерзновенные прозрения отца Спиридона во многом оказались профетическими», и современной церковной мысли стоит «прислушаться к ним сегодня, находясь в совершенно иных, но в чем-то сопоставимых условиях», считает автор доклада, посвященного чудом сохранившемуся и изданному сегодня наследию архимандрита Спиридона (Кислякова).

В течение первого дня конференции были представлены также доклады философа Светланы Королевой (профессор Нижегородского лингвистического университета) «Либерализм, мистицизм, православие: образ русского народа в британской культуре конца 19 – начала 20 вв.» и историка Олега Цыбенко (Москва) «Либерализм – консерватизм – религия: случаи К. Леонтьева и Ф. Контоглу». Дискуссия продолжилась на круглом столе «Либерализм и русская религиозная мысль».

Конференция продолжила работу 13 декабря. В этот день были заслушаны и обсуждены еще десять докладов, раскрывающих различные аспекты заявленной темы. Работа завершилась дискуссией в рамках круглого стола «Либерализм и религиозная традиция» и традиционной презентацией новых книг Издательства ББИ.

Источник: Благовест-инфо