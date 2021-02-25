Мероприятия в память католического архиепископа-исповедника Иоанна Цепляка прошли в Санкт-Петербурге

В 95-ю годовщину смерти католического архиепископа Иоанна Цепляка 21 февраля в приходе Святого Станислава в Санкт-Петербурге была отслужена Месса. Ее совершил вспомогательный епископ Архиепархии Матери Божией в Москве Николай Дубинин в сослужении настоятеля храма отца Кшиштофа Пожарского.



«Мы почитаем архиепископа Иоанна как Слугу Божьего и молимся о возобновлении процесса его беатификации, причислению к лику блаженных, – сказал епископ Николай, обращаясь к собравшимся. – Его подвиг заключается не в том, что он пострадал, а в том, что в этих страданиях и после них он сохранил свой христианский дух. Он, как и Спаситель в пустыне, стал победителем тех искушений, которые свалились на него – искушения сказать неправду, пойти на компромисс с совестью, впасть в уныние, ненависть, неприятие жизни. В нем явлена сила Божья. Наши трудности сегодня по сравнению с тем, что прошел архиепископ Иоанн, можно назвать мелочами. Но главное, благодаря ему мы знаем, что с Божьей помощью, с верой, надеждой и любовью мы можем противостоять искушениям».

Епископ Николай рассказал, что большая часть жизни архиепископа Виленского Иоанна Цепляка была посвящена Церкви в Санкт-Петербурге. Он был искренним служителем Божиим и добрым человеком. Часть его служения пришлась на радостный, но короткий период в начале XX века, когда, как он сам писал, Церковь в России получила такие возможности и свободы, которым можно только позавидовать. «Дальнейшая история говорит о том, что из-за последствий первородного греха человечество не справилось с искушением этой свободой, – отметил он. – Борьба за равенство и справедливость переросла в ненависть и террор». По окончании богослужения духовенство возложило цветы к мемориальной доске в честь архиепископа Иоанна.



Отец Кшиштоф Пожарский выступил с докладом о процессе беатификации архиепископа Иоанна. «Когда архиепископ Иоанн, избежав смертной казни, в конце концов добрался до Рима, он был для всех живым мучеником, – отметил выступающий. – Его популярность была настолько велика, что с ним буквально не знали, что делать. Ему было предложено проживание в доме для епископов в отставке, но архиепископ Иоанн хотел продолжать свое служение. Каждый день он встречался с десятками и сотнями людей». Архиепископа Иоанна пригласили в США, чтобы он навестил местные польские приходы. В ходе этой поездки 17 февраля 1926 года он скоропостижно скончался.

Процесс беатификации архиепископа Иоанна начался лишь в 1952 году. Были собраны сведения о жизни и служении архиепископа, а также вся документация, которую он вел на пяти языках: русском, польском, английском, французском и латинском. «Когда завершение процесса было уже совсем близко, обнаружилась нехватка одного документа, – рассказал отец Кшиштоф. – Процесс прервался. Кроме того, шел Второй Ватиканский Собор, на который было приглашено духовенство Русской Православной Церкви. Ее иерархи дали согласие на участие только при условии, что на Соборе не будет осуждения коммунизма. Архиепископ Иоанн в эту программу не вписывался».



На сегодняшний день имеется согласие Святого Престола на возобновление процесса беатификации. Для этого необходимо получить разрешение архиепископа Вильнюса Гинтараса Грушаса. «Этого разрешения мы ждем уже два года. Необходимо молиться о возобновлении процесса», – добавил отец Кшиштоф. После этого прихожанам была роздана молитва о причислении к лику блаженных архиепископа Вильнюса Иоанна Цепляка.

Архиепископ Виленский Иоанн (Ян Феликс) Цепляк (1857-1926) родился в г. Домброва-Гурнича (Польша). В 1882 году окончил Петербургскую Духовную Академию, где затем преподавал 25 лет. В 1908 году стал викарным епископом Могилевской архиепархии. За христианскую веру в 1923 году арестован и приговорен к смертной казни, которая была заменена на 10 лет заключения. В 1924 году выдворен из СССР. В 1925 году назначен архиепископом Виленским. Скончался во время путешествия по США до своего вступления в должность. Похоронен в Кафедральном соборе Вильнюса.

Источник: Благовест-инфо