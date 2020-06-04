Медработники смогут посетить Ватиканские музеи бесплатно

Приглашением может воспользоваться медперсонал как государственных, так и частных учреждений. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В знак благодарности за труд, проделанный во время периода чрезвычайной ситуации в Италии, Губернаторство Града Ватикан объявило о возможности для врачей, медбратьев, медсестер и санитарных работников – как из государственных, так и из частных структур – бесплатно посетить Ватиканские музеи. Этим предложением можно воспользоваться с 8 по 13 июня (за исключением 11 июня – в Ватикане это выходной день). Медперсонал сможет также бесплатно посетить Папские виллы в Кастель Гандольфо в субботу и воскресенье: 6, 7, 13 и 14 июня.