Mater Ecclesiae снова станет обителью созерцательного ордена

По решению Папы Франциска ватиканский монастырь Mater Ecclesiae, почти десять лет служивший «домом» для Папы на покое Бенедикта XVI, теперь возвращается к своему первоначальному предназначению. Сообщает русская служба Vatican News.

С января 2024 года обитель в самом сердце Ватиканских садов снова станет резиденцией созерцательных орденов, «чтобы поддерживать Святейшего Отца в его ежедневной заботе о Церкви через служение молитвы, поклонения, хвалы и покаяния». В коммюнике Зала печати Ватикана отмечается, что это решение Папа Франциск утвердил хирографом от 1 октября этого года. Новыми насельницами Mater Ecclesiae станут бенедиктинки аргентинского аббатства Св. Схоластики из города Виктория (провинция Буэнос-Айрес), «которые великодушно приняли приглашение» Епископа Рима.

25 марта 1994 года в документе «Созерцательная жизнь» св. Иоанн Павел II учредил в Ватикане обитель Mater Ecclesiae для монахинь созерцательной жизни. Папа Бенедикт XVI выразил желание проживать в этом монастыре после своей исторической отставки 11 февраля 2013 года: опираясь на помощь сотрудников, он провёл в нём последние годы жизни и сопровождал Церковь молитвами вплоть до смерти 31 декабря 2022 года.

«Монастырь, – отмечается в коммюнике ватиканской пресс-службы, – примет шесть монахинь, которые, согласно Уставу, образуют монашескую общину и начнут жить в его стенах с первых чисел января». Папа Франциск также постановил, что за все вопросы, касающиеся монастыря Mater Ecclesiae, будет отвечать Губернаторство Града Ватикан.