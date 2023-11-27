Mater Ecclesiae снова станет обителью созерцательного ордена

Mater Ecclesiae снова станет обителью созерцательного ордена

Ноябрь 27, 2023

По решению Папы Франциска ватиканский монастырь , почти десять лет служивший «домом» для Папы на покое Бенедикта XVI, теперь возвращается к своему первоначальному предназначению. Сообщает русская служба Vatican News.

С января 2024 года обитель в самом сердце Ватиканских садов снова станет резиденцией созерцательных орденов, «чтобы поддерживать Святейшего Отца в его ежедневной заботе о Церкви через служение молитвы, поклонения, хвалы и покаяния». В коммюнике Зала печати Ватикана отмечается, что это решение утвердил хирографом от 1 октября этого года. Новыми насельницами Mater Ecclesiae станут бенедиктинки аргентинского аббатства Св. Схоластики из города Виктория (провинция Буэнос-Айрес), «которые великодушно приняли приглашение» Епископа Рима.

25 марта 1994 года в документе «Созерцательная жизнь» св. Иоанн Павел II учредил в Ватикане обитель Mater Ecclesiae для монахинь созерцательной жизни. Папа выразил желание проживать в этом монастыре после своей исторической отставки 11 февраля 2013 года: опираясь на помощь сотрудников, он провёл в нём последние годы жизни и сопровождал Церковь молитвами вплоть до смерти 31 декабря 2022 года.

«Монастырь, – отмечается в коммюнике ватиканской пресс-службы, – примет шесть монахинь, которые, согласно Уставу, образуют монашескую общину и начнут жить в его стенах с первых чисел января». Папа Франциск также постановил, что за все вопросы, касающиеся монастыря Mater Ecclesiae, будет отвечать Губернаторство Града Ватикан.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна