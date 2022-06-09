Мальтийский орден: Папа скорбит о смерти фра Марко Луццаго

Вечером 8 июня Папа Франциск выразил глубокие соболезнования Суверенному Военному Мальтийскому ордену по поводу кончины 72-летнего местоблюстителя Великого магистра фра Марко Луццаго, передает русская служба Vatican News.

В телеграмме, адресованной делегату Святейшему Отца при Мальтийском ордене кардиналу Сильвано Марии Томази, Папа Франциск «духовно разделяет скорбь по поводу внезапной смерти Его Превосходительства фра Марко Луццаго, местоблюстителя Великого магистра».

Епископ Рима сочувствует родственникам новопреставленного рыцаря и всему ордену, вспоминая «великодушное усердие, с которым фра Марко трудился на высоком посту своего учреждения, его любовь к Церкви и яркое христианское свидетельство».

Святейший Отец молится о вечном упокоении для фра Марко Луццаго и от всего сердца преподаёт апостольское благословение кардиналу Томази, руководству и всем членам Мальтийского ордена.