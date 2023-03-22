Литва и Константинопольский Патриархат подписали договор о сотрудничестве

Правительство Литвы и Константинопольский Патриархат подписали во вторник договор о сотрудничестве в ходе визита в Вильнюс Патриарха Варфоломея. Об этом сообщила на совместной пресс-конференции с предстоятелем Константинопольской Православной Церкви премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на ТАСС.

«Надеемся, что это соглашение заложит твердую основу для укрепления наших отношений и будет способствовать восстановлению сообщества Константинопольского Патриархата в Литве», – сказала Шимоните. Содержание подписанного документа глава правительства не конкретизировала.

Как отметил Патриарх Варфоломей, договор создает возможности расширения духовного присутствия в Литве Константинопольского Патриархата: «Это будет способствовать тому, чтобы верующие могли совершать молитву без конфликта с совестью», – сказал он.

Визит Патриарха Варфоломея проходит на фоне конфликта в православной общине этой страны Балтии.

Пятеро клириков Литовской Православной архиепископии (Московский Патриархат), которые были лишены сана местным архиереем, а затем «восстановленны» Константинопольским патриархатом, накануне визита Патриарха Варфоломея совершили первую после лишения сана литургию.

Поскольку все действующие православные храмы в Вильнюсе принадлежат Виленско-Литовской епархии РПЦ, богослужение совершалось в Никольской церкви при недавно закрытой Лукишкской тюрьме. Этот храм епархии передан не был и до последнего времени не действовал.

По версии пяти священников, которую поддержали на Фанаре, они были наказаны за свою политическую позицию. В Виленской епархии настаивают, что бывшие клирилки виновны в серьезных канонических правонарушениях: «попрании священнической присяги и клятвопреступлении… непослушании правящему архиерею… сговоре против своего епископа и разрушении церковного мира, раскольнической деятельности и организации перехода в другую церковную юрисдикцию, участии в кампании по дискредитации Церкви и ее архиереев».

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий в мае 2022 года обратился в Московский Патриархат с просьбой предоставить Литовской Православной Церкви статус самостоятельной Церкви. Синод РПЦ после этого создал комиссию под руководством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии.

17 марта Синод принял решение, что вопрос о статусе Виленско-Литовской епархии, обращение митрополита Виленского и Литовского Иннокентия и выводы комиссии, учрежденной в мае 2022 года, будут рассотрены на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви.