La Croix: Собор Парижской Богоматери готовится принять 15 млн человек в 2025 году

Собор Парижской Богоматери, открывшийся 7 декабря после пятилетнего ремонта, может принять до 15 млн человек в 2025 году. Об этом сообщила газета La Croix.

По ее данным, для собора, который намерен «свободно и бесплатно принимать всех, вне зависимости от целей визита, ожидаемое посещение 15 млн человек в 2025 году станет непростой задачей».

В настоящий момент, чтобы пройти в Нотр-Дам необходимо взять бесплатный входной билет на сайте собора. Эти билеты на фиксированное время появляются в полночь и уже в течение нескольких минут после этого бронируются желающими.

«В один из самых первых дней после открытия собора, я обновил страницу ровно в полночь и смог «поймать» входной билет, однако пока я вписывал свое имя и адрес электронной почты для подтверждения бронирования, меня успели опередить», — поделился с корреспондентом ТАСС один из парижан, стоявших в очереди. — Только через несколько дней мне также в полночь удалось получить бесплатный билет».

Вместе с тем для тех, кто не позаботился об электронном билете, есть отдельная живая очередь, которая занимает практически всю площадь перед собором.

Возгорание в соборе произошло 15 апреля 2019 года в районе шпиля по причинам, не выясненным до сих пор. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора. Открытие собора состоялось 7 декабря. При этом полное завершение восстановительных работ в соборе намечено на 2029-2030 гг. Общие затраты на восстановление главной церкви Парижа предварительно оцениваются в €850 млн.



Источник: ТАСС

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