«Круг учеников Ратцингера» назвал священнический целибат особым даром Господа для Церкви

Священнический целибат – это дар для Церкви, заявили члены «Круга учеников Ратцингера». В минувшие несколько дней в Ватикане проходило заседание студентов и сотрудников Бенедикта XVI. «Священство в теологии Йозефа Ратцингера в свете актуальной ситуации» – так звучала тема нынешней встречи «Ratzinger Schuelerkreis».

28 сентября состоялся публичный, продолжавшийся несколько часов симпозиум, посвященный актуальным вызовам священства в Католической Церкви, вход на который был открыт для широкой общественности. «Призвание и жизнь священника зависят исключительно от воли самого Иисуса Христа и не проистекают ни из человеческих факторов, ни из установлений Церкви. В нем и вместе с ним священник становится проповедником Слова и служителем радости», — сказано в Заявлении, принятом по итогам встречи. Это Заявление увидело свет ровно за неделю до начала Синода епископов по Амазонии, где будет обсуждаться вопрос посвящения так называемых «viri probati» («испытанных мужей»). «Ученики Ратцингера» напомнили, что, «в соответствии с неизменной традицией Латинской Церкви, целибат рассматривается как очевидное свидетельство веры, преисполненной надежды и щедрой любви к Иисусу Христу и Его Церкви».

Высказывание в пользу целибата стало первым публичным заявлением группы учеников Ратцингера за последние много лет. Участники «Круга» подчеркивают, что чувствуют себя обязанными сделать теологическую мысль Йозефа Ратцингера в отношении целибата доступной широкой аудитории. Они отмечают, что священники выполняют в Церкви не только функциональную роль, они призваны также воплощать саму личность Иисуса Христа как в совершении Таинств, так и в личной жизни, святости и благочестии. При этом именно жизнь в целибате, как особое свидетельство Царства Божия, является «и человеческим, и духовным выражением сакраментального единства священника со Христом».

По материалам Vatican News