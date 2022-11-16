«Кризисы — это возможность признать главенство Бога». Послание Папы по случаю 500-летия прибытия св. Игнатия Лойолы в Барселону

Папа Франциск направил послание президенту Епископской конференции Испании кардиналу Хуану Хосе Омелье-и-Омелье по случаю 500-летия прибытия святого Игнатия Лойолы в Барселону. Передает русская служба Vatican News.

14 ноября 1522 года будущий основатель Общества Иисусова, тогда ещё «бедный солдат», покинул свой дом в Лойоле, чтобы через Барселону отправиться на Святую Землю. Однако его путешествие включало длительную остановку – почти на год – в Манресе, где Игнатий отказался от своих благородных одеяний и меча. «Наш герой, – напоминает Папа, – после служения королю и его убеждениям вплоть до пролития крови, был изранен телом и духом, лишил себя всего и исполнился решимости следовать за Христом в нищете и смирении».

«В нынешние времена, – отмечает Святейший Отец, – очень важно понять, что Бог использовал войну и чуму, чтобы привести его туда. Война, которая вывела его из осады Памплоны, стала импульсом к обращению, а чума, которая не позволила ему добраться до Барселоны, удерживала его в пещере Манресы. Это великий урок для нас, потому что перед обращением нет недостатка в войнах и эпидемиях. Поэтому мы можем использовать их как возможность изменить выбранный ранее курс и инвестировать в то, что действительно имеет значение».

Именно поэтому, утверждает Папа, кризисы становятся возможностью признать главенство Бога:

«Через кризисы Бог заявляет, что мы вовсе не хозяева истории, даже собственной; и хотя мы вольны отвечать согласием или отказом на призывы Его благодати, миром всегда правит Божий замысел любви».

Епископ Рима обращается к гражданским и церковным властям, к членам Общества Иисусова и ко всем людям доброй воли, подчёркивая:

«Игнатий был послушен Божьему зову, но, что ещё важнее, не прятал эту благодать для себя: с самого начала он видел в ней дар другим людям, способ, метод, который бы помог им встретить Бога, открыть сердца и ответить на Его вызов. С тех пор духовные упражнения святого, как и другие пути совершенствования […] представляются нам лестницей Иакова, ведущей от земли к небу и обещанной Иисусом тем, кто искренне ищет Его», – пишет в конце послания Папа Франциск.