Коптская христианская церковь молитвами и богослужениями почтила 7-летие подвига своих мучеников

Коптская христианская церковь молитвами и богослужениями почтила 7-летие подвига своих мучеников – 21 коптских христианина были обезглавлены на пляже в Ливии джихадистами, сообщает Седмица со ссылкой на Agenzia Fides.

В этом году Коптская христианская церковь вновь почтила молитвами и службами память своих единоверцев, которые семь лет назад, в феврале 2015 года, были обезглавлены на морском берегу в Ливии боевиками-джихадистами, обещавшими им свободу за отречение, и умерли с именем Христа на устах. Как ранее сообщало издание Fides, коптская епархия Самалутская в провинции Минья предложила провести поминовение, молитвы и богослужения по случаю седьмой годовщины мученической смерти двадцати египетских христиан-коптов и их собрата-единоверца из Ганы.

Литургические и церковные мероприятия, шедшие с первых дней месяца, завершились торжественными богослужениями 15 февраля в храме, возведенном в рекордно короткие сроки в честь мучеников в Аль-Аваре – деревне, из которой большинство из них были родом. Анба Павнотий, коптский епископ Самалутский, объявил о памятных днях с литургическими торжествами, конференциями, посещениями храма-музея, шествиями и молитвенными собраниями. Он призвал единоверцев и сограждан с благоговением ощутить великую духовную благодать, которую стяжали мученики в Ливии, дав необычайный пример твердости в вере всем тем, кто вечно будет помнить их с искренней благодарностью и благоговением. В последние часы перед церковным событием многие египетские пользователи социальных сетей поделились на личных страницах фотографиями и сообщениями молодых супружеских пар, вступивших в брак во вторник 15 февраля, в день поминовения мучеников Ливии.

20 египетских коптов и их собрат из Ганы, находившиеся на заработках в Ливии, в начале января 2015 года были захвачены исламскими фанатиками. Видео их обезглавливания было размещено в Интернете джихадистскими сайтами 15 февраля. Их останки были обнаружены два года спустя, в конце сентября 2017 года, в братской могиле на ливийском побережье недалеко от города Сирт. Их тела были найдены со связанными за спиной руками, облаченные в те самые оранжевые комбинезоны, в которых запечатлели их на садистском видео палачи. На видеозаписи казни хорошо видно, что многие мученики умирают со словами «прими душу мою, Господи Иисусе».

В прошлом году в видео-обращении, отправленном по случаю «Дня современных мучеников», провозглашенного Коптской христианской епархией по случаю 6-й годовщины этой резни, папа Франциск также напомнил, что коптские мученики Ливии «умерли, шепча «Господи Иисусе!», исповедуя имя Христово в тот самый миг, когда им перерезали горло». «Мы получили величайший дар, который может получить христианин, – подчеркнул понтифик. – Это свидетельство верности Иисусу Христу, столь глубокой и искренней, что ученик готов отдать свою жизнь за веру. Вот почему теперь они наши святые, святые всех христиан, святые всех христианских конфессий и традиций».

Мысль о величии их подвига для всех христиан подтвердил лорд Элтон из Ливерпуля, сообщает ChristianToday.

В частности, лорд Элтон заявил, что мученическая смерть 21 христианина от рук ИГИЛ «требует мощного ответа» мировой общественности на продолжающиеся преследования и геноцид религиозных меньшинств. «Их вера и самопожертвование никогда не будут забыты, – подчеркнул лорд. – Нам, конечно, надлежит прощать, но не забывать. Христианское прощение и поминовение являют собой полную противоположность идеям джихадистов о мести и насаждении идеологии ненависти к различиям в вере. Любовь всегда была противоядием от ненависти и зла, воплощенного в тех, кто скрывал свои лица под черными масками, убивая на берегу группу мужчин, тяжело трудившихся за границей, дабы прокормить своих родных и близких в Египте. Любовь – наше противоядие от зла террориста-смертника в Ливерпуля, который пытался совершить еще одно злодеяние в поминальное воскресенье в прошлом году. Он делал это во имя извращенной идеологии, икажающей основы религии и попирающей запрет веры на убийство невинных людей, ибо им руководила ненависть, а не любовь».

Он воздал особую почесть «великому подвигу веры, любви и солидарности», свершенному ганским христианином Мэтью Айаригой , решившим умереть вместе со своими египетскими братьями, ибо «его пример является жестоким упреком всем нам, кто хранит молчание перед лицом преследования 250 миллионов христиан по всему миру».

«Его подвиг покрывает позором многих из нас, едва замечающих – обычно из политической благопристойности и иных недостойных соображений, из-за торговли и бизнеса – преследования наших единоверцев и этнических меньшинств во всем мире, – напомнил лорд Элтон. – Дискриминация на наших глазах превращается в преследование, затем перерастает в насилие, затем в преступления против человечности; и, наконец, в величайшее преступление геноцида. Героическая храбрость пред лицом торжествующего зла требует от нас иного ответа – даже если мы способны лишь на бледное подобие замечательного подвига Мэтью Айариги в тот страшный день. Ему предлагали отречься от Христа и уйти, но он стал со своими собратьями-коптами за веру и Бога. Готовы ли мы сделать то же самое?»