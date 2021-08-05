Конго: епископы осуждают кражи и нападения на церкви и епархиальные здания в Мбуджимайи и Киншасе

«Это умышленные акты осквернения, презренные и особенно отвратительные действия», — так монсеньор Бернар-Эммануэль Касанда Муленга, епископ Мбуджимайи, описал осквернение десятка церквей в своей епархии, которая расположена в Касаи, в центре Демократической Республики Конго, сообщает Седмица со ссылкой на Fides.

Среди подвергшихся нападению храмов — собор Сен-Жан-Батист-де-Бонзола в Мбужимайи, приходы Сен-Аман, Сент-Бернадетт в Нколонго, Сен-Винсент де Поль в Нкуади, Крайст-Рой-де-Канзанса и другие.

Епископ Бернар-Эммануэль Касанда Муленга потребовал «чрезвычайно образцового, твердого и быстрого» осуждения вандалов. В течение почти четырех месяцев культовые сооружения в Касаи, регионе, откуда родом конголезский президент Феликс Чисекеди, подвергались «систематическому осквернению». Священные сосуды, утварь, мебель и статуи Иисуса Христа и Девы Марии были похищены, отмечает епископ.

Представитель правительства провинции сказал, что монсеньор Касанда Муленга предоставил полицейским властям некоторую информацию, чтобы попытаться найти украденные священные предметы. Прелат указал как на возможных организаторов грабежей храмов — на «девиантные» группы внутри церкви, а также на «тех, кто в фетишистском мире думают, что они обретают некую псевдовласть, наделяя себя святынями Католической Церкви».

В то же время, в Демократической Республике Конго сохраняется напряженность между Католической Церковью и правительством из-за отказа избрать президента Независимой национальной избирательной комиссии (CENI), который должен быть назначен основными конголезскими религиозными конфессиями.

23 июля 2021 года католический священник Донатьен Ншоле, представитель религиозных конфессий, осудил «давление, запугивание и угрозы всех видов, жертвами которых являются некоторые члены платформы религиозных конфессий, чтобы помешать нам свободно выполнять нашу работу».

Католическая епископская конференция Демократической Республики Конго и Церковь Христа в Конго, объединяющая большинство конголезских протестантских конфессий, выступают против кандидатуры Дениса Кадимы, предложенной шестью другими религиозными конфессиями, потому что он считался слишком близким к президенту Феликсу Чисекеди.

В воскресенье, 1 августа, несколько демонстрантов забросали камнями резиденцию архиепископа Киншасы. «Группа неизвестных явилась в курию архиепархии Киншасы и в резиденцию кардинала Фридолина Амбонго, распевала песни, скандировала оскорбительные фразы и совершала насильственные действия», — рассказал священник Жорж Нджила, канцлер курии.