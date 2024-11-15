Колокола Нотр-Дама снова зазвонили после пяти лет молчания

Впервые после пожара 2019 года зазвенели колокола собора Парижской Богоматери. Это важный этап реставрации перед торжественным открытием храма, пишет Vatican News.

После разрушительного пожара, поразившего северную башню собора, для проведения реставрационных работ пришлось разобрать все восемь колоколов. В сентябре их вернули на место, и теперь они снова могут наполнить своим звучанием Париж.

«Пока не идеально, но мы доведем все до совершенства», — поделился руководитель проекта по установке колоколов Александр Гужон.

Филипп Жост, ответственный за восстановление собора после пожара, подчеркнул символичность этого события для всего Парижа.

Самый большой колокол собора, названный в честь архангела Гавриила, весит более четырех тонн. Самый маленький, весом около 800 килограммов, назван Жан-Мари в память о кардинале Люстиже, скончавшемся в 2007 году. Возвращение колоколов — последний важный шаг перед торжественным открытием собора, запланированным на 7 декабря 2024 года.