Количество католиков в мире растет

Растет численность католиков в мире. В 2020 году их стало 1 миллиард 360 миллионов, т.е. на 1.2% больше, чем годом ранее. При этом наибольший прирост наблюдается в Азии и Африке, а наименьший – в Европе. Однако епископов, священников и семинаристов стало меньше, а постоянных диаконов – больше. Эти данные были приведены в статистическом справочнике Святого Престола Annuarium Statisticum Ecclesiae 2020.

В период 2019-2020 гг. крещеных в мире стало больше на 16 миллионов, что практически пропорционально общему увеличению населения планеты. Процент католиков среди всего человечества по-прежнему равен 17.7. Но если проанализировать ситуацию по континентам, то можно увидеть, что в Африке католиков стало больше на 2.1%, в Азии на 1.8%, а вот в Европе – всего на 0.3%.

Тот факт, что священников стало меньше, свидетельствует о том, что между декларируемой верой и потребностью в ее публичном исповедании существует некоторый дисбаланс. В 2020 г. на одного священника стало приходиться в среднем на 69 верных больше, чем год назад. Зато постоянных диаконов стало больше на 387 человек. Всего в мире их теперь более 48 тысяч. Количество же семинаристов сократилось на всех континентах, но особенно – в Европе. Исключением, однако, является Африка, где семинаристов стало на 2.8% больше.

По материалам Vatican News