Каждый верующий может направить свои предложения Синоду

Генеральный секретарь идущей сейчас в Риме Ассамблеи Синода епископов кардинал Марио Грек объявил, что все верующие – пастыри, группы, ассоциации и общины – по-прежнему могут внести свой конкретный вклад в деятельность Синода.

Как передает русская служба Vatican News, в течение нескольких месяцев, до июня 2025 года, каждый крещеный может направить в Секретариат Синода свои предложения и замечания, относящиеся к работе 10 групп, которые были образованы по инициативе Святейшего Отца. Эти группы призваны углубить богословские вопросы, содержащиеся в сводном докладе прошлогодней, первой сессии XVI Генеральной ассамблеи Синода. Именно синодальный метод работы, к которому увещал Папа Франциск, требует эффективного участия всего Народа Божьего, отметил кардинал Грек.

Материалы, направленные в Секретариат Синода по тематике рабочих групп, будут переданы их участникам. Речь идет о следующих группах: первая группа – «Некоторые аспекты взаимоотношений между восточными католическими Церквами и латинской Церковью»; вторая группа – «Услышать крик бедных»; третья группа – «Миссия в цифровой среде»; четвертая группа – «Пересмотр Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis в миссионерско-синодальной перспективе»; пятая группа – «Некоторые богословские и канонические вопросы, касающиеся специфических форм служения»; шестая – «Пересмотр, в синодально-миссионерской перспективе, документов, регулирующих взаимоотношения между епископатом, богопосвященной жизнью и церковными объединениями»; седьмая – «Некоторые аспекты фигуры и служения епископа в синодально-миссионерской перспективе» (критерии избрания, судебная функция, визиты ad limina apostolorum); восьмая группа – «Роль Папских представителей в синодально-миссионерской перспективе»; девятая группа – «Синодальные богословско-методологические критерии для совместного распознавания в области доктрины, пастырства и этических споров»; и десятая группа – «Восприятие плодов экуменического пути в церковной практике».