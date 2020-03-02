Католического иерарха из Эфиопии не пустили в Эритрею

Католический архиепископ Аддис-Абебы кардинал Барханейезус Демереу Сурафиэль не смог попасть на праздник в столице соседней Эритреи.

Как сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA и Fides, кардинал Сурафиэль прилетел в аэропорт Асмэры 22 февраля, чтобы принять участие в праздновании 50-летия освящения церкви Кидане Мехрет (Богоматери Помощи). У прелата и двух сопровождавших его священников были оформлены визы для въезда в Эритрею, однако их не выпустили из аэропорта. Троих священнослужителей продержали в аэропорту 16 часов, после чего им пришлось вылететь обратно в Эфиопию.

Летом прошлого года власти Эритреи насильно закрыли все действовавшие в стране католические клиники и медицинские учреждения, а также целый ряд католических, протестантских и мусульманских школ. Тогда же прошли массовые аресты христиан – среди арестованных оказались и священники Эритрейской Православной Церкви, и члены последних действовавших открыто протестантских общин. По данным ООН в Эритрее под стражей за свои религиозные убеждения находятся тысячи человек. Христианская правозащитная организация Open Doors включила Эритрею в десятку стран, где христиане подвергаются наиболее жестоким гонениям.