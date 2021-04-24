Католические теологи встревожены созданием «химерного эмбриона» из клеток макаки и человека

Католические теологи и специалисты по биоэтике обеспокоены сообщениями о том, что ученые успешно создали «химерный эмбрион», часть клеточного материала которого заимствована у макаки, а часть у человека, сообщает CNA.

В статье, опубликованной в журнале Cell за 15 апреля, повествуется, что ученые взяли бластоцисту* у макаки и внедрили в нее человеческие клетки. Затем бластоциста успешно развилась в химерный эмбрион из биоматериала обоих видов. Цель эксперимента состоит в том, чтобы использовать биологические материалы приматов для выращивания органов, пригодных для трансплантации людям. Подобные эксперименты уже ставились над животными, однако это первый случай создания химеры обезьяночеловека.

«Когда мы рассматриваем этические аспекты смешения клеточных культур человека и животных для получения «химерных созданий», первостепенное значение приобретают детали вмешательства, производимого исследователями, — заявил в интервью изданию CNA священник Тад Пахолчик, директор службы образования Национального центра по католической биоэтике (National Catholic Bioethics Center) в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). – Этическая суть этого исследования заключается в имплантации человеческих стволовых клеток в эмбрионы обезьяны, чтобы вырастить человеческие сердца, почки и другие органы внутри животного – обезьяны в данном случае; и тем самым отчасти справиться с серьезной нехваткой человеческих донорских органов для трансплантации. Такие эксперименты можно считать этичными только при условии соблюдения определенных пределов и границ. К примеру, обратный эксперимент – с внедрением обезьяньих стволовых клеток человеку – вызывает серьезные этические возражения».

Как подчеркнул о. Тад Пахольчик, основная этическая граница, за которую нельзя переходить при экспериментах такого рода, определяется их целью. «Главная цель в данном случае состоит в том, чтобы побудить обезьяну вырастить орган или ткань другого вида, а не создать новый вид живых существ. Подобные процедуры не должны ставить цель репликации основ человеческой идентичности или человеческого сознания в обезьяне – например, через вмешательство в механизмы формирования человеческого мозга, – указал католический философ. – При этом обезьяну нельзя наделять рядом способностей – к примеру, способностью воспроизводить человеческие гаметы**».

*«зачаток» (греч.), ранняя форма зародыша в видешара размером 0.1мм и меньше, состоящего из нескольких десятков или сотен клеток

**половые или репродуктивные клетки, имеющие гаплоидный (одинарный) набор хромосом

Источник: Седмица