Католические епископы Германии приняли регламент «Синодальной ассамблеи»

Конференция католических епископов Германии на своем заседании, проходившем в Фульде, утвердила 25 сентября регламент будущей Синодальной ассамблеи. Как сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные информагентства, за принятие регламента проголосовал 51 прелат, против – 12, 1 воздержался. Голосованию предшествовало длительное обсуждение поправок к регламенту, предложенных в ответ на критику со стороны Ватикана.

В июне Папа Франциск обратился с письмом к верующим Германии, в котором призвал их помнить о единстве Церкви. «Каждый раз, когда церковная община пыталась решить свои проблемы самостоятельно, доверяя лишь собственным силам, методам и разуму, она лишь умножала и питала те беды, которые хотела преодолеть», – говорится в послании Понтифика.

В начале сентября префект ватиканской Конгрегации по делам епископов кардинал Марк Уэлле направил письмо кардиналу Райнхарду Марксу – председателю Конференции католических епископов Германии. Кардинал Уэлле напомнил, что будущая Ассамблея должна соответствовать указаниям Папы Франциска, в частности, Синод не должен выступать против учения Вселенской Церкви и ее дисциплины. К письму прилагался анализ проекта регламента с точки зрения канонического права за подписью главы Папского Совета по интерпретации законодательных текстов архиепископа Филиппо Янноне. Ряд тем, предложенных к обсуждению на Синодальной ассамблее, входит в противоречие с учением Церкви относительно церковного управления, сексуальной морали, священства и роли женщин, говорится в документе.

Как заявили агентству CNA несколько немецких епископов, в новом регламенте и повестке дня будущей Ассамблеи появились «незначительные» изменения. Епископ Регенсбургский Рудольф Фодерхольцер заявил, что голосовал против регламента даже в новой редакции. «Тематическая ориентация форумов Синодальной ассамблеи, похоже, игнорирует кризис веры в нашей стране», – подчеркнул прелат. Например, в повестке дня отсутствует форум по евангелизации, о важности которой говорится в новой редакции преамбулы к регламенту. По словам епископа Фодерхольцера, он собирается участвовать в Синодальной ассамблее, однако оставляет за собой право покинуть ее.

Синодальная ассамблея создается Конференцией католических епископов Германии в партнерстве с Центральным комитетом немецких католиков (ZdK) – влиятельной организацией мирян. В состав Ассамблеи должны войти 70 членов ZdK, а ее президент доктор Томас Штенберг станет сопредседателем Синода. ZdK и немецкий епископат объединяет долгая история сотрудничества. В то же время, многие члены Комитета неоднократно выступали за отмену обязательного безбрачия священников, рукоположение женщин и благословение однополых браков.