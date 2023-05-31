Католические благотворители и добровольцы спасли трех монахинь в столице Судана

Католические благотворители и добровольцы спасли трех монахинь в столице Судана, где они угодили под перекрестный огонь, а ранее были ранены священник и четверо мирян, передает «Седмица» со ссылкой на CNA и «Morning Star News».

Активисты католической правозащитной организации «Проект уязвимых людей» (Vulnerable People Project, VPP) в сотрудничестве с другими учреждениями эвакуировали трех монахинь, оказавшихся под встречным огнем борющихся военных группировок в столичном Хартуме. Еще 29 апреля сестра Кристина воззвала к партнерам VPP о помощи. Трое сестер общины Святого Сердца Иисуса (от епархиальной конгрегации из Южного Судана) попали «между молотом и наковальней» – в самый эпицентр сражений Вооруженных сил Судана (SAF) и военных формирований Сил Скорой Помощи (Rapid Support Forces, RSF).

Вице-президент VPP сразу откликнулся, мобилизовал партнерские организации, и они на днях вывели из опасной зоны сестер, а с ними еще около 800 мирных граждан, попавших в огневую ловушку в столице Судана. Джейсон Джонс, основатель и президент VPP, сообщил 23 мая из штаб-квартиры в США, что три монахини благополучно эвакуированы и в настоящее время находятся в Южном Судане. «Милостью Божьей они уже в безопасности за пределами страны, в Южном Судане, и вскоре вернутся в родную обитель после медицинских осмотров и обследований в больнице, – отметил Джонс в интервью ACI Prensa, испаноязычному новостному партнеру CNA. – В тот же день нашим людям удалось спасти еще почти 800 человек, включая сестер. К сожалению, во время эвакуации волонтер партнерской организации был убит снайперским огнем».

В сети вице-президент VPP выложил снимки и видеоролики, на которых все монахини в хорошем настроении и добром здравии. В одном из видеороликов сестра Люси горячо благодарит Господа и добровольцев, участвовавших в спасении. «Мы благодарны Господу и вице-президенту VPP за наше спасение, – говорит монахиня. – Мы никогда не забудем спасших нас и будем всегда молиться за них».

«Район, в котором были монахини, стал ареной интенсивных боев, и очень скоро ситуация там стала совершенно ужасающей, поскольку они фактически оказались в огненном мешке, – говорит Джонс в интервью. – Американец, который постоянно помогает сестрам и опекает их, связался с моей организацией и просил помощи в их эвакуации через наших партнеров, с которыми мы работаем в Судане уже 20 лет. Я сразу согласился и составил вместе со своей командой план эвакуации с учетом болезненного состояния сестер. У одной из них закончились лекарства от диабета, она быстро слабела, а вторая сильно страдала от малярии. Все они старые и немощные, и мы опасались, что они не выдержат трудное и долгое путешествие, которое в конечном счете заняло 72 часа. Наша команда прибыла на место и провела с ними несколько дней, пытаясь подкрепить их и утешить. Мы привезли им продовольствие, деньги и инсулин. Тем временем соседнее здание рухнуло под артиллерийским огнем, пришлось свернуть подготовку и срочно бежать всей группой».

«Невзирая на опасности этого тяжкого испытания, сестры проявили величайшее присутствие духа и спокойствие, когда оказались зажатыми между двумя армиями, каждую из которых обвиняют в чудовищных преступлениях, насилиях и геноциде, – подчеркивает Джонс. – Несмотря на преклонный возраст, слабость, возраст, немощи, ужасающую ситуацию, в которой они оказались, они выдержали все трудности эвакуации в безопасное место. Более того, сестры постоянно молились за всех в нашей команде и мирных граждан, которых еще предстоит спасти. Как только самих их эвакуировали, они первым делом стали упрашивать нас не оставлять в беде остальных, не уходить».

«Поясню, что наша работа как католической организации по защите прав человека заключается в помощи наиболее уязвимым людям по всему миру, – говорит глава VPP. –Мы стремимся быть рядом с каждым во времена крестных страданий. Там, где мир погружается во тьму, всегда незримо присутствует Христос, а мы повинуемся воле Его в служении несчастным братьям и сестрам. Мы упорно трудимся, помогая католикам в Судане, и не забываем при этом о несчастьях наших единоверцев в Нигерии».

Конфликт в Судане отсчитывают с 11 апреля 2019 года, когда суданская армия свергла президента Омара Хасана Ахмада Аль-Башира в результате народных протестов против его 30-летнего правления, а вслед за тем возник раздор между военными и гражданскими властями. Его удалось временно притушить соглашением о разделе власти между военными и гражданскими лидерами Судана от июля 2019 года. Было назначено временное («переходное») правительство под названием Суверенный совет Судана с целями «борьбы с наследием преступлений прошлого режима и репрессий» и «преодоления тяжкого экономического кризиса».

Однако 25 октября 2022 года генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, глава Суверенного совета Судана, совершил государственный переворот, объявил о роспуске совета и гражданских властей, аресте политических лидеров, провозглашении независимости, введении чрезвычайного положения и реформе сил безопасности. Начались трудные переговоры о формировании нового переходного правительства. Тем временем новая военная власть де-факто подверглась осуждению и изоляции от международного сообщества, правительств ряда стран и правозащитных организаций.

15 апреля 56 мирных жителей были убиты и почти 600 ранены в результате столкновения в Хартуме между национальной армией во главе с Аль-Бурханом и военизированной группировкой Сил Скорой Помощи. «Мировые СМИ практически не обращают внимания на страшные события в Судане, – возмущается Джонс. – Мои сотрудники присылают мне видеозаписи таких ужасов, которые творились в период геноцида в Руанде. Мертвые тела валяются по улицам, солдаты укладывают людей сотнями на землю и разбивают им головы прикладами». По последним официальным данным Министерства здравоохранения Судана, с 15 апреля насчитывается уже не менее 550 погибших мирных жителей и почти 5 тысяч раненых.

Местное издание Morning Star News сообщает, что боевики нападают на церковные здания и мечети в Судане, причем в одном из «нападений с очевидными антихристианскими мотивами» ранен священник и несколько мирян. Жертвой неизвестных боевиков стала коптская церковь Мар Гиргис (Святого Георгия) в районе Масалма в Омдурмане, на берегу Нила против Хартума, как сообщило египетское новостное агентство Watani 14 мая. Боевики ранили преподобного Арсаниуса Зарию, его сына Гиргиса, церковного кантора Сейфейна, охранника Хабаши, и прихожанина Сафвата Шауки, по заявлению епископа Атбары и Омдурмана Анбы Сарапамона. Раненые, по его словам, проходят в лечение в стационаре и уже выздоравливают.

Агентство Reuters сообщило, что боевики, ранившие христиан, кляли их как «неверных» и убеждали принять ислам. Свидетели сообщили журналистам, что боевики допытывались у несчастных «где золото? где деньги? где доллары?», оскорбляли и грабили церковное имущество. Министерство иностранных дел Судана обвинило силы RSF в нападении на церковь Святого Георгия, на что RSF возразили, что нападение совершили армейские террористы-экстремисты, переодетые в форму RSF и приехавшие на гражданском автомобиле. Жертвами боев также пали мечеть Эль-Азхари и мечеть Бури Эль-Дерейса в Хартуме – обе они повреждены артналетами, один правоверный погиб.

По данным правозащитников, 16 мая силы RSF захватили епископальную церковь в Хартуме под опорный пункт. Они же угнали автомобиль Римско-католической архиепархии Хартумской под дулом пистолета. 3 мая боевики напали на коптскую церковь в Северном Хартуме (Бахри), и в тот же день от снарядов пострадала и частично сгорела евангелическая церковь в том же районе.

В списке стран-гонителей христианства, составленном Open Doors в 2023 году, Судан поднялся на 10-е место с 13-го годом ранее. После государственного переворота 25 октября 2021 года христиане в Судане опасаются возвращения самых репрессивных и жестоких норм исламского права. Преследования христиан «негосударственными субъектами» отмечались до и после государственного переворота. Христианское население Судана оценивается в 2 миллиона человек, или 4,5 процента от общей численности населения в 43 миллиона человек.