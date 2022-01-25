Католическая Церковь Польши анонсировала день молитв за мир на Украине

Председатель Конференции римско-католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий объявил 26 января днем молитв и поста за мир на Украине. Соответствующее заявление появилось на его странице в Twitter.

«Это наш ответ на призыв Папы Римского Франциска молиться за мир. Он высказал это во время его молитвы 23 января», — поясняется в сообщении, которое цитирует Regnum.

Монс. Гондецкий считает, что нынешняя ситуация угрожает всему европейскому континенту и может уничтожить достижения многих поколений, создававших мир и единство Европе.

Иерарх также призывал всех политиков отказаться от ультиматумов в решении вопросов и действовать во имя мира.