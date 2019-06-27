Католическая Церковь Литвы отказывает в венчании парам, заключившим брачный договор

Католическая Церковь Литвы не признает правомочность брачных договоров и на этом основании отказывает в венчании парам, заключившим такой договор, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентство ТАСС.

Как заявил судья церковного суда Вильнюсского архиепископства Литовской Католической Церкви Витаутас Брилюс, церковный брак не предусматривает возможности развода. «Христианский брак заключается на всю жизнь, а те, кто заранее на случай развода заключает брачный договор, не признают этого церковного установления. Еще не обвенчавшись, они уже готовы к разводу», — пояснил Брилюс. Таким парам, по его словам, у алтаря делать нечего. «Им вполне хватит светского благословения, которое они готовы ничтоже сумняшеся растоптать», — резюмировал он.

Согласно данным Государственного регистра, в 2018 году документ, оговаривающий условия раздела имущества в случае развода, подписали в республике 1,8 тыс. новобрачных пар. 600 из них сделали это еще до заключения брака, остальные — после свадьбы. Всего же с 2002 года, когда в Литве законодательно утвердили процедуру брачного договора и стали вносить эти сведения в регистр, такой возможностью воспользовались 15 тыс. пар. По мнению светских юристов, это делает брачные отношения более стабильными и избавляет их от каких-либо подозрений корыстного характера.