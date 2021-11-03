Католическая Церковь и её институты продолжат борьбу за искоренение детского труда

2 ноября Папа Франциск направил послание генеральному директору FAO по случаю открытия Всемирного совещания по искоренению детского труда в сельском хозяйстве.

В послании за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец констатирует драматическую ситуацию маленьких работников, которые лишены достойной жизни, гармоничного развития и перспектив на будущее; их эксплуатация служит удовлетворению корыстных потребностей взрослых.

Положение несовершеннолетних усугубила пандемия коронавируса: всё больше детей бросают школу и попадают в сети этой формы рабства, которая пагубно влияет на их здоровье. В сельскохозяйственном секторе тысячи детей вынуждены работать в изнурительных, опасных и унизительных условиях, страдая от жестокого обращения и дискриминации, причём нередко сами родители вынуждены отправлять своих детей на работу, будучи не в состоянии содержать свои семьи.

Святейший Отец призывает компетентные международные и государственные органы защитить спокойствие и счастье детей: «Самая выгодная инвестиция, которую может сделать человечество, – это защита детей», что включает в себя помощь семьям мелких фермеров, а также продвижение надёжной и эффективной правовой системы на международном и национальном уровнях. Необходимы всеобщие усилия, чтобы «стремление к чрезмерной прибыли, обрекающее детей и молодёжь на жестокое ярмо трудовой эксплуатации, уступило место логике заботы».

Епископ Рима подчёркивает важность воспитания и повышения осведомлённости в обществе: необходимо преодолеть эгоизм и логику безудержного потребления, которые пожирают планету, забывая, что её ресурсы должны быть сохранены для будущих поколений: «Если мы хотим, чтобы закон восторжествовал над произволом, мы должны обеспечить нашим детям и молодёжи настоящее без трудовой эксплуатации», и это будет возможно лишь в том случае, если мы будем работать вместе, подчёркивает Епископ Рима, подтверждая стремление Святейшего Престола, Католической Церкви и её институтов решительно бороться с трудовой эксплуатацией детей.



Источник: Vatican News