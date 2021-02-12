Католическая монахиня из Франции победила коронавирус в канун своего 117-летия

Католическая монахиня из Франции Люсиль Рандон исцелилась от коронавируса в канун своего 117-летия, сообщает сайт «Союза православных журналистов» со ссылкой на Reuters.

Сестра Андрэ, полностью посвятившая себя Богу в 1944 году, в последние годы проживает в Тулоне, на юге Франции, в приюте для престарелых. Положительный тест на коронавирус она получила 16 января, при этом явных симптомов заболевания у нее не было. Спустя несколько недель, проведенных в самоизоляции, повторный тест показал, что 116-летняя монахиня выздоровела. В интервью телеканалу BFM сестра Андрэ отметила, что не испугалась заражения, поскольку не боится смерти. В доме же престарелых говорят, что их подопечной очень повезло и она, несмотря на слепоту, весьма энергична.

11 февраля монахине исполняется 117 лет и она претендует на звание старейшей женщины, излечившейся от коронавируса. Согласно сведениям Геронтологической исследовательской группы, работающей со списком мировых долгожителей старше 100 лет, сейчас старше нее в мире только японка Кане Танака, которой 2 января 2021 года исполнилось 118 лет.