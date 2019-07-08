Католическая миссия в Афганистане

Единственное «оружие», которое есть у миссионеров в Афганистане, — это молитва, и для афганского народа она является синонимом дружбы и надежды: в этом убежден священник-варнавит Джованни Скалезе, которому Папа Франциск в 2015 году вверил Миссию sui iuris в Афганистане. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Символом христианского присутствия в этой стране стало масличное дерево из Назарета. «Это дерево должно стать оливковой ветвью в клюве голубя, — пояснил отец Скалезе, — возвещением о конце мрачного периода и о начале светлого периода в истории Афганистана». Служение католической общины в стране очень ограниченно, а сама община состоит целиком из иностранцев. Тем не менее, это служение охватывает беднейших из бедных, оказывая помощь самым нуждающимся, с особым вниманием к образованию и воспитанию подростков. В Афганистане присутствуют три монашеские общины: иезуиты, занятые в области образования, Миссионерки милосердия, содержащие приют для сирот и помогающие сотне обездоленных семей, и община «За детей Кабула», которая следует духовности святого Луиджи Гуанеллы: она открыла здесь небольшую школу для детей с психическими расстройствами.