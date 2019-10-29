Католическая клиника в Индии ежегодно спасает тысячи жизней

Католическая церковная клиника в Индии, специализирующаяся на срочной помощи пострадавшим от змеиных укусов, спасает тысячи жизней в год, сообщает «Седмица» со ссылкой на catholicnewsagency.

В лесном штате Бихар на востоке Индии у границы с Непалом до сих пор от укусов ядовитых змей ежегодно гибнет порядка 4,5 тысячи местных жителей. Когда в 1990-х годах монахини Ордена Сестер Миссионерок Пресвятой Девы Марии Апостолов только прибыли в этот штат, чтобы обучать молодых девушек основам веры и жизни в Боге, они очень скоро осознали, что Господь направил их сюда еще и с другой целью – спасать людей. Так и возникла медицинская клиника, специализирующаяся на лечении пострадавших от змеиных укусов. «Когда мы только прибыли в эти места, у нас и в мыслях не было открывать клинику для лечения змеиных укусов, – поведала сестра Кресцентия Сан в интервью изданию CNA. – Однако когда мы узнали, как много местных жителей страдает, становится инвалидами и даже гибнет от укусов змей, мы отправили наших сестер, уже имеющих начальное медицинское образование, на специальные курсы для освоения этой врачебной специальности». И вот теперь в жаркие летние дни сестры-миссионерки принимают до 40-50 пациентов в день в своей клинике, и благодаря своевременно вводимым сывороткам и уходу им удается спасать многие тысячи жизней.

«В этих местах людей постоянно кусают ядовитые змеи – кобры, гадюки, в том числе гадюки Рассела, ленточные крайты и многие другие виды змей, – рассказала сестра Сан на симпозиуме «Женщины на передовой» (Women on the Frontlines) в Риме. Тематика симпозиума, организованного посольством США в Ватикане, была посвящена опасной работе сестер-миссионерок различных католических монашеских орденов в целом ряде отдаленных уголков мира. «Служительниц Божьих мы считаем нашими самыми надежными, эффективными и активными партнерами, смело действующими на переднем крае в самых удаленных и уязвимых общинах по всему миру, – подчеркнула в своем выступлении на симпозиуме Каллиста Гингрич, посол США в Ватикане. – Они самоотверженно служат перемещенным и обездоленным людям, часто с риском для жизни, в таких удаленных уголках планеты, где правительственные службы нередко терпят неудачи и не справляются с бедствиями, и где могут помочь лишь гуманитарные организации». Сестра Сан сообщила, что поначалу работа в клинике казалась ей чрезвычайно тяжелой морально и физически. «В первые три месяца моего служения в клинике я видела столько несчастий, страшных мук и смертей от змеиных укусов, что была буквально раздавлена, – вспоминает сестра Сан. – Мне было невыносимо тяжко, и тогда я подумала – быть может, в этом и состоит моя задача от Господа. Люди шли и шли, и постепенно я укрепилась душой, Господь вдохнул в меня мужество благодаря ежедневной молитве. Я просила Его дать мне смелость и силы делать эту работу для Него».

Помимо лечения, сестры занимаются профилактикой и постоянным просвещением, разъясняя жителям окрестных деревень опасности тех или иных видов змей, способы защиты от укусов и меры оказания первой помощи. «Проблема в том, что индусы поклоняются змеям, поэтому никогда не убивают их и не изгоняют из своих жилищ, даже когда те их кусают, – говорит сестра Сан. – Вот почему нам приходится в летнее время работать круглосуточно и без выходных». Из-за страшной нищеты многие из нынешних и будущих пациентов живут в хижинах из бамбука и травы с земляными полами, куда в поисках прохлады, пищи и крова от дождя постоянно проникают ядовитые пресмыкающиеся и насекомые, особенно в летний сезон дождей. «У нас в историях болезни масса случаев, когда люди, просыпаясь утром, просто опускают ногу с кровати, и их тут же кусает ядовитая змея», – говорит Сан. Чтобы обезопасить себя при исполнении служений вне оборудованных помещений, сестры-миссионерки даже держат несколько обученных собак, помогающих обнаруживать присутствие змей. «Я всегда очень боялась змей, – говорит сестра Сан. – Еще во время моей службы в Бангалоре, когда я только готовилась к принятию монашества, мне приходилось встречать множество ядовитых змей, в том числе кобр. Именно там меня научили справляться с ними, и я даже самостоятельно истребила множество змей. Этот опыт очень пригодился мне после переезда в эти места».

Только за 2018 год Конгрегация Сестер Миссионерок Пресвятой Девы Марии Апостолов излечила более шести тысяч пациентов от змеиных укусов в своей медицинской клинике, действующей в селении Канти, штат Бихар. «Я верю, что Господь использует нас, его служителей, в качестве своих послушных орудий, и чудеса излечения происходят только потому, что Господь великой милостью Своей через нас исцеляет несчастных», — говорит сестра Сан.