Король Карл III официально коронован в лондонском Вестминстерском аббатстве

В субботу, 6 мая 2023 г., в столице Великобритании короновали Карла III. В свои 74 года он стал самым возрастным коронованным монархом в истории страны.

Церемония проходила в Вестминстерском аббатстве, на нее были приглашены порядка 3 тыс. гостей. Это первая за 70 лет церемония коронации, которая проходит в стране. Службу провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Коронация Карла III стала 40-й по счету, которая прошла в Вестминстерском аббатстве (открыл счет Вильгельм Завоеватель, который был коронован там в 1066 году).

В 2022 году умерла Елизавета II, которая занимала трон многие десятилетия. Ей наследовал ее сын Карл. 10 сентября 2022 года в Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, на которой Карл III официально вступил в должность.

По мнению католического примаса Англии и Уэльса кардинала Винсента Николса, коронация короля Карла III является «глубоко христианской». Наиболее показательны вступительные слова коронации короля Карла III. Сначала говорит певчий: «Ваше Величество, как дети Царства Божьего, мы приветствуем вас во имя Царя царей», а король Карл отвечает: «Во имя Его и по Его примеру я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы самому служить».

Архиепископ Вестминстерский напомнил, что, за исключением Святейшего Престола, в мире есть только одно государство, глава которого вступает в должность во время религиозной церемонии. «Эта древняя традиция вносит значительный вклад в чувство идентичности и преемственности сложного современного общества и во все, что мы привносим в мир в целом, — отметил кардинал Винсент Николс. — Да благословит Господь короля Карла».

Коронации предшествовала самая священная часть ритуала коронации, когда король был помазан архиепископом Уэлби. Масло для коронации делали из оливок, выращенных в двух рощах на Елеонской горе в Иерусалиме, и освящали в храме Гроба Господня.

А в самом начале службы по проходу пронесли серебряный процессионный крест с двумя фрагментами Животворящего Креста — подарок королю Карлу от Папы Франциска. Епископ Рима отправил драгоценные реликвии королю в прошлом месяце в качестве экуменического жеста, приуроченного к столетию Англиканской Церкви в Уэльсе.

После вручения символических регалий кульминацией церемонии стала собственно коронация монарха, сидящего на древнем деревянном коронационном кресле, изготовленном в 1300 году. Архиепископ Кентерберийский возложил на голову короля традиционную корону для коронации, сделанную из чистого золота и усыпанную драгоценными камнями.