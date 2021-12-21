Кардинал Тагле освятил самый большой собор в регионе Персидского залива

Префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Луис Тагле освятил храм Богоматери Аравийской в Бахрейне, самый новый и самый большой собор в Персидском заливе.

Бахрейн, крошечное мусульманское островное государство, это ключевой союзник США в Персидском заливе.

Власти построили собор в ответ на растущее католическое население Персидского залива, которое сейчас оценивается в 2,5 миллиона человек. Католики в Бахрейне в основном являются выходцами из Филиппин, Индии и Шри-Ланки.

Собор в форме ковчега вмещает 2 300 верующих и обслуживает апостольский викариат Северной Аравии, в который входят Бахрейн, Кувейт, Катар и (формально) Саудовская Аравия.

В церемонии освящения храма принял участие сын короля Бахрейна шейх Абдулла бин Хамад Аль Халифа, передает REGNUM со ссылкой на Catholic News Service.