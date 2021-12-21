Кардинал Тагле освятил самый большой собор в регионе Персидского залива
Префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Луис Тагле освятил храм Богоматери Аравийской в Бахрейне, самый новый и самый большой собор в Персидском заливе.
Бахрейн, крошечное мусульманское островное государство, это ключевой союзник США в Персидском заливе.
Власти построили собор в ответ на растущее католическое население Персидского залива, которое сейчас оценивается в 2,5 миллиона человек. Католики в Бахрейне в основном являются выходцами из Филиппин, Индии и Шри-Ланки.
Собор в форме ковчега вмещает 2 300 верующих и обслуживает апостольский викариат Северной Аравии, в который входят Бахрейн, Кувейт, Катар и (формально) Саудовская Аравия.
В церемонии освящения храма принял участие сын короля Бахрейна шейх Абдулла бин Хамад Аль Халифа, передает REGNUM со ссылкой на Catholic News Service.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна