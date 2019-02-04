Кардинал Сакко: миллион иракских христиан – эмигранты

За последние годы из Ирака уехали около миллиона христиан: об этом сообщает кардинал Луис Рафаэль Сакко в послании по случаю шестой годовщины своего патриаршего служения.

Восточный иерарх подводит краткий итог событиям последних лет, отмечая трудности и надежды, которые обозначили путь Халдейской Церкви.

Кардинал Сакко напоминает об исходе христианского населения из Мосула и Ниневийской равнины, завоёванных джихадистами самопровозглашённого Исламского государства, а также проблемы с обеспечением пастырской и материальной помощи десяткам тысяч беженцев в течение более трёх лет. Патриарх говорит о сектантских кампаниях по разжиганию ненависти, насилия, захвате домов в Багдаде и других городах Ирака и о проблемных отношениях с «некоторыми христианскими политиками, которые заботятся о собственных интересах без учёта общей воли христианского населения».

Среди позитивных аспектов Патриарх Сакко выделяет реорганизацию финансовой системы поместной Церкви, обновление Божественной литургии, создание Халдейской лиги и Комитета по межрелигиозному диалогу с суннитами, шиитами, езидами и мандеями для совместного противостояния сектантскому экстремизму.



Источник: Vatican News