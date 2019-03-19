Кардинал Пьетро Паролин о соглашении Святого Престола с правительством Китая

Спустя полгода после подписания ватиканско-китайского Временного договора госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин высказался о ситуации Католической Церкви в Поднебесной, сделав это в формате предисловия к книге.

«С обеих сторон был достигнут значительный прогресс. Однако, если речь идет о жизни Церкви в Китае, всё еще существует много проблем», – написал глава дипломатии Святого Престола на первых страницах книги «Церковь в Китае -будем строить будущее», которая появится в книжных магазинах 19 марта 2019 г.

Будущее Церкви в этой стране не может быть понято без памяти о прошлом, отметил иерарх. И всё же сегодня необходимо совместно заполнять новую страницу истории присутствия Церкви в Китае, не пренебрегая уже имеющимся духовным сокровищем местной католической общины, сильно страдавшей на протяжении многих лет. «Сегодня мы вновь поднимаем вопрос об актуальности католического присутствия в Китае», — убежден кардинал Паролин. По его мнению, для ответа на этот вызов необходимо единство Церкви, почему и служит соглашение с правительством КНР, подписанное 22 сентября 2018 г., согласно которому все епископы страны должны находиться в единстве с Римом и всей Вселенской Церковью.

«Путем Церкви всегда является диалог. Возвещение Евангелия в Китае не может быть отделено от уважительного отношения, признания и взаимного доверия, что касается китайского народа и его законных властей», — подчеркнул кардинал. Между тем, Церковь отнюдь не забывает жертв и страданий многих христиан в Китае. Цели остаются неизменными в любом контексте, и это: спасение душ и свобода Церкви, констатировал он.

Временное соглашение между Святым Престолом и Китаем позволяет Понтифику назначать епископов во всех епархиях этой страны. Однако, это должно производиться «в диалоге» с властями КНР, представляющими кандидатов. До сих пор в ряде епархий было по два епископа: один был определен властями, второй – номинирован Папой. Это привело к расколу среди верующих, одна часть которых вошла в официальную или «патриотическую», т.е. признаваемую правительством Церковь, а вторая принадлежала к «катакомбным» структурам, признаваемым Святым Престолом, но не китайским правительством. Со временем подавляющее большинство «патриотических» иерархов получило признание в Риме. Нескольких последних оставшихся из их числа принял в церковное общение Папа Франциск. Таким образом завершился шестидесятилетний период «двойной» или «параллельной» церковной иерархии в Китае. В этой связи следует напомнить, что официальные дипломатические отношения между Святым Престолом и Китаем были разорваны в 1951 г.

По материалам Vatican News