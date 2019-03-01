Кардинал Пелл взят под арест

Как сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на CNA, австралийский кардинал Джордж Пелл, которого Суд присяжных признал виновным в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, был помещен под арест 27 февраля. Судебное заседание, на котором Пеллу будет вынесен приговор, назначено на 13 марта. Сам прелат, до недавнего времени возглавлявший Ватиканский секретариат по экономическим вопросам, свою вину категорически отрицает и уже подал апелляцию.

Как сообщил журналистам и.о. пресс-секретаря Ватикана Алессандро Джизотти, после оглашения вердикта по делу Пелла Конгрегация вероучения «рассмотрит данный вопрос в соответствии с предусмотренными процедурами и в сроки, установленные каноническими нормами».