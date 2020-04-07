Кардинал Пелл полностью оправдан высшей судебной инстанцией своей страны
Верховный Суд Австралии вынес оправдательный приговор кардиналу Джорджу Пеллу, обвинявшемуся в растлении малолетних. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.
Иерарх отбывал 6-летний срок, к которому в августе прошлого года его приговорил Апелляционный суд, подтвердив таким образом решение мельбурнского суда, восходящее к декабрю 2018 года. 78-летний кардинал, всегда отстаивавший свою невиновность, теперь на свободе: он покинул тюрьму Barwan и сейчас находится в одной из монашеских общин Мельбурна. Семеро судей высшей судебной инстанции единодушно вынесли приговор на основании разумных доводов в пользу того, что преступление не было совершено и есть значительный риск осуждения невиновного.
После снятия обвинений кардинал подчеркнул, что он постоянно отстаивал собственную невиновность и что теперь восстановлена справедливость. Обращаясь к бывшему министранту мельбурнского Кафедрального собора, обвинившему его в преступлении, иерарх заявил, что не держит на него никакого зла, и выразил надежду, что этот оправдательный приговор «не приведет к новым скорбям». Продолжительное исцеление, сказал кардинал Пелл, может быть основано только на истине, которая является единственным фундаментом правосудия. Кардинал Джордж Пелл поблагодарил всех, кто о нем молился, кто ему помогал и поддерживал его в этот трудный период.
Президент Конференции епископов Австралии архиепископ Марк Коулридж признал, что решение Верховного Суда будет благосклонно принято теми, кто всегда верил в невиновность кардинала, но горько разочарует остальных. Он подтвердил незыблемое обязательство Церкви защищать детей и давать эффективный ответ жертвам злоупотреблений в отношении малолетних.
На протяжении всего процесса Святейший Престол принимал к сведению решения австралийских судебных инстанций, ожидая дальнейшего развития событий и напоминая, что кардинал Пелл неоднократно заявлял о своей невиновности и о праве защищаться вплоть до последней судебной инстанции. Святейший Престол неизменно подтверждает свою заботу о жертвах сексуальных преступлений и обязательство преследовать по закону, посредством компетентных церковных властей, тех представителей духовенства, которые виновны в подобных злодеяниях.
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