Кардинал Паролин возглавил ватиканскую делегацию в Дубае

Ватиканская делегация будет присутствовать на конференции государств-участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Об этом сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, отвечая на вопросы журналистов.

Делегацию, которая уже прибыла на конференцию, возглавляет госсекретарь кардинал Пьетро Паролин.

На конференции, стартовавшей 30 ноября, прелат выступил с речью, которую «сам Папа Франциск желал бы произнести, чтобы внести свой вклад».

В воскресенье 3 декабря, совместно с префектом Департамента по межрелигиозному диалогу кардиналом Аюсо Гиксотом, госсекретарь Святейшего Престола примет участие в запланированном открытии «Павильона веры».



Источник: русская служба Vatican News