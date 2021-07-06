Кардинал Паролин: вера открывает новые сценарии

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин принял участие – в качестве Папского легата – в праздновании 1300-летия со дня смерти святой Одилии Эльзасской. Визит иерарха в Страсбург завершился Божественной литургией в древнем святилище на горе Сент-Одиль, в аббатстве Гогенбург, где похоронена святая покровительница Эльзаса. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди кардинал напомнил, что именно на этой горе, выбранной святой для основания своего монастыря, 90 лет назад была основана Конфедерация непрерывного поклонения Пресвятым Дарам. Это был период между двумя мировыми войнами, и вдохновители конфедерации хотели, чтобы именно здесь возносились молитвы о мире и о епархии: к этим намерениям вскоре добавились молитвы о призваниях к священству и монашеской жизни. Сегодня 52 группы, объединяющие около 2000 человек, сменяют друг друга перед алтарём в течение всего года; каждую среду к ним присоединяется множество паломников, а во время пандемии молитва продолжалась в виртуальном режиме и духовном единстве.

Кардинал призвал членов конфедерации всегда быть верными своему призванию и отметил злободневность молитвенных намерений, которые были в сердцах основателей ассоциации, то есть «молитва о мире – который никогда не является окончательным достижением, но обязательством для всех и даром, о котором нужно просить Господа, – и молитва о вашей епархии, история которой отражает большую часть европейской истории».

Кардинал Паролин подчеркнул: «Житие святой Одилии показывает, что вмешательство Бога может в любой момент изменить перспективу, даровать новую жизнь и новую миссию, исцелить болезни и открыть путь к неожиданным формам благовестия».

Источники сообщают, что Одилия дважды родилась и дважды умерла: в Таинстве Крещения она родилась заново во Христе и обрела физическое зрение. Кроме того, для назидания и наставления сестёр-монахинь она вернулась к жизни и приняла последнее Причастие, чтобы снова умереть и возродиться к радостям небес. По словам кардинала, сегодняшний менталитет скептичен в отношении чудес, однако в рассказах и в христианском благочестии мы постигаем глубокую истину: эти истории помогают встретиться с исцеляющей и искупительной силой Христа.

«В случае со святой Одилией перед нашим взором предстают огромные трудности маленькой девочки, от которой отрёкся отец, не хотевший, чтобы в его семье была слепая; перед нами также – освобождающее вмешательство Господа, пожелавшего сделать эту женщину инструментом благословения и евангелизации для множества людей и многих поколений», – подчеркнул ватиканский госсекретарь. Христианская вера «видит невидимое и открывает совершенно новые сценарии, непредвиденные пути, учит новому образу жизни», укрепляя верующего.

«В основе чудес святой Одиллии и многих других святых лежит радикальное чудо и источник веры», – отметил в конце проповеди кардинал Паролин и призвал христиан глубоко верить в чудеса Господни: Иисус Христос обращает и исцеляет сердца, возвращает зрение слепым, дарует новую жизнь; Он хочет, чтобы все люди познали Сына Божьего и обрели вечное спасение.



На фото — Аббатство на горе Сент-Одиль (Франция)