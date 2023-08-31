Кардинал Маренго: Монголия ждёт Папу Франциска

Католическая информационная служба Центральной Азии «Католик-Информ» взяла интервью у апостольского префекта Улан-Батора кардинала Джорджо Маренго о том, что он сам и его паства ожидают от предстоящего визита Папы Франциска в Монголию (с 31 августа по 4 сентября), как это событие повлияет на жизнь местных католиков и чем вызвано такое пристальное внимание Папы Франциска к центральноазиатскому региону.

Чего Вы ожидаете от данного визита?

Это станет благословением для всех. Наш народ ожидает этого как исторического события. Ведь ранее ни один Римский Папа не посещал Монголию. Это действительно будет много значить для католиков Монголии, которые почувствуют внимание преемников св. Петра к Вселенской Церкви. Хотя мы немногочисленны и не очень значимы в обществе, мы чувствуем, что Вселенская Церковь близка к нам. Мы также можем предложить, в нашей бедности, опыт евангелизации, свидетельство евангельских ценностей. Поэтому мы все взволнованы и рады этой идее.

Как это повлияет на жизнь Католической Церкви в Вашей стране?

Я думаю, если это произойдёт, то станет очень важным для развития уже имеющихся добрых дипломатических отношений. В прошлом году мы отметили 30-летие этих отношений, и я думаю, что это также поможет более широкому обществу Монголии понять, что в Католической Церкви есть нечто совершенно уникальное. Это непрерывная традиция от Господа нашего Иисуса Христа до сегодняшнего дня. Организация и структура Католической Церкви, тот факт, что Преемник св. Петра признаёт присутствие Церкви в этой стране, а также тот факт, что Святейший Престол ценит роль, которую в геополитической ситуации играет Монголия, демократическая страна с традицией уважения и терпимости ко всем религиозным традициям, – я думаю, это будет очень важно и поможет Монголии стать более известной на международном уровне. Так что есть несколько позитивных аспектов.

Каковы впечатления группы католиков из Монголии после участия в визите Папы Римского в Казахстан?

На самом деле там было более 10 человек, которые проделали на машине расстояние в 4000 км, чтобы добраться до Астаны. Для них это был первый в жизни опыт универсальности Церкви: возможность увидеть, что недалеко от них, в Великой степи, есть другие верующие из Казахстана и других стран Центральной Азии. Конечно же, в центре внимания была Святая Месса, совершённая вместе со Святейшим Отцом. Для них это был очень важный момент в жизни. Одним из паломников был молодой человек, катехумен, ещё некрещёный. После визита каждому было предложено поделиться впечатлениями, и он сказал: «Для меня это был опыт, изменивший жизнь, потому что мы прожили это как паломничество». Они молились всю дорогу, каждый час в машинах молились Св. Розарием: у них была радиосвязь, так что они молились Розарием поочерёдно в двух машинах. У них была ежедневная Евхаристия и время поделиться впечатлениями. Ещё он добавил: «Это был поворотный момент в моей жизни, потому что я почувствовал, что решение стать католиком было правильным. Потому что я увидел более широкое измерение Католической Церкви», – что раньше для него было невозможным, так как он живёт в Монголии и его опыт взаимодействия со Вселенской Церковью ограничен: «Я увидел веру в других людях, таких, как я, даже в молодых мужчинах и женщинах; и ещё – присутствие Святейшего Отца как столпа нашей веры, гаранта её истинности». Так что это был очень позитивный опыт для всех.

Как Вы считаете, почему Папа Франциск уделяет такое внимание центральноазиатскому региону, учитывая его недавний визит в Казахстан?

Я думаю, мы можем сослаться на то, что он сказал ординариям Центральной Азии несколько лет назад, кажется, это был 2019 год: Церковь Центральной Азии похожа на маленький росток цветка, который растёт в степи. Это знак любви и чуда веры, свидетельство, передаваемое из поколения в поколение, как, например, в Казахстане, даже в трудные времена гонений и прочих трудностей. Это знак верности Господа этой Церкви и Вселенской Церкви. Присутствие Католической Церкви в этих странах обычно довольно дискретное, немногочисленное, но постоянное, верное и в определённой мере качественное, что, вероятно, также привлекает внимание Папы. В простоте и без лишнего шума верующие в этих странах предлагают Вселенской Церкви красоту нашей веры, проявляющуюся в литургии, служении бедным, в искреннем продвижении евангельских ценностей в обществе. Я думаю, что Святейший Отец хочет подчеркнуть эти аспекты.

(Перевод Католической информационной службы Центральной Азии)



Источник: русская служба Vatican News