Кардинал Джон Ньюмен будет причислен к лику святых

1 июля в 10 часов утра в Клементийском зале Апостольского дворца Ватикана Папа Франциск возглавит молитву Литургии Часов и примет участие в очередной публичной консистории, на которой будут рассмотрены некоторые процессы канонизации святых. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Среди кандидатов к славе алтарей – пятеро блаженных: английский кардинал Джон Хенри Ньюмен, основатель Оратория святого Филиппа Нери; Джузеппина Ваннини, основательница Конгрегации Дочерей Святого Камилла; Мария Тереза Манкидян, основательница Конгрегации Сестёр Святого Семейства; Дульсе Лопес Понтес, монахиня Конгрегации Сестёр-миссионерок Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы; Маргарита Байс, дева из Третьего Ордена Святого Франциска Ассизского.

В очередной публичной консистории примут участие кардиналы, проживающие и находящиеся в этот день в Риме.