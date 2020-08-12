Кандидата в президенты США Джо Байдена призвали высказаться относительно актов антикатолического вандализма

Кандидат от Демократической партии на пост президента США до сих пор не высказался по поводу череды антикатолических актов, охвативших страну. Религиозная правозащитная организация CatholicVote, базирующаяся в Соединенных Штатах Америки, призывает бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена дать оценку вспышке антикатолическому вандализма в стране, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные информационные агентства.

Как заявил президент организации Брайан Берч, «католические церкви по всей Америке буквально горят, а Джо Байден ничего не сказал». «Ведущие члены Демократической партии подпитывали атмосферу ненависти к католикам, и теперь эти нападения привели к актам вандализма и насилия. Эти нападки на Церковь вызывают серьезные вопросы о способности Джо Байдена, самопровозглашенного католика, противостоять растущей атмосфере антикатолицизма по всей стране», – подчеркнул он.

Позицию Байдена также подверг критике президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Байден «против Библии», он «навредит Библии» и «навредит Богу». В ответ кандидат на пост президента США от Демократической партии назвал себя человеком веры и отметил, что «для президента Трампа нападать на мою веру – позор».

В издании напомнили, что Байден, называющий себя практикующим католиком, откровенно поддерживает аборты, однополые браки и трансгендеризм. Так, в 2019 году из-за позиции политика в отношении абортов ему отказали в допуске к Святому Причастию.

Как сообщает католическая правозащитная организация, в последние несколько месяцев на территории США было совершено несколько десятков актов вандализма по отношению к католическим святым и святыням. Так, например, в июле вандалы дважды осквернили статую Богородицы в Дорчестере, а в Портленде активисты «Black Lives Matter» сожгли несколько десятков Библий. В связи с ростом актов вандализма римско-католические епископы США заявили об «антикатолическом вандализме» в стране.