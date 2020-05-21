Камбоджа: в день памяти жертв геноцида Католическая Церковь призывает чтить память мучеников

Католическая Церковь в Камбодже призывает отметить день памяти жертв геноцида, организованного «Красными кхмерами», поминовением мучеников и молитвой о мире. «Сегодня мы вспоминаем всех жертв и все страдания, причиненные режимом Красных кхмеров. Вспомним также наших мучеников и будем молиться о мире, примирении и диалоге в Камбодже и во всем мире», говорится в послании, которое направил агентству Fides апостольский викарий Пномпеня епископ Оливье Шмиттхойслер. Сообщает Благовест-инфо.

С 1975 по 1979 год в стране было уничтожено от 1,5 до 2 миллионов человек – почти четверть населения Камбоджи. Память жертв геноцида отмечается 20 мая. В этот день по всей стране проходят исторические реконструкции: студенты, одетые в черную форму Красных кхмеров, изображают расправы над невинными людьми, которые проходили при Пол Поте на печально известных «полях смерти». В этом году, из-за пандемии коронавируса, все публичные мероприятия были отменены.

«Национальный день памяти», как названа эта дата в официальном камбоджийском календаре, в Камбодже чаще называют «Днем гнева». Однако, говорит уроженец Эльзаса Шмиттхойслер, Церковь выступает за то, чтобы праздновать 20 мая как «День памяти, день мучеников и примирения, а не гнева и возмездия».

«В этом году мы отмечаем 45-летие со дня хиротонии первого епископа-камбоджийца Иосифа Чма Саласа. Он был тайно рукоположен французским епископом-миссионером Ивом Рамусом в церкви Богоматери в Пномпене 14 апреля 1975, когда город подвергался бомбежкам. 17 апреля Красные кхмеры заняли Пномпень, и всё население бежало или было эвакуировано. Епископа Иосифа Чма Саласа отправили на север страны, где он умер от истощения в 1977 году. Он первый в нашем списке из 14 мучеников, дело о беатификации которых было открыто в мае 2015 года», – пишет епископ Шмиттхойслер.

Другая памятная дата в этом году – тридцатилетие возрождения Католической Церкви в Камбодже: в 1990 году тогдашний апостольский викарий епископ Эмиль Детомб впервые совершил в одном из кинотеатров Пномпеня Пасхальную Мессу.