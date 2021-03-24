Какая разница между биоэнерготерапией и харизмой исцеления?

Какая разница между биоэнерготерапией и харизмой исцеления, между пророчеством, «говорением языками» и ясновидением?

Ответ — в архивном материале Радио Ватикана (передача от 11 декабря 2017 года).

Греческое слово «харизма» означает дар, дарование. В Священном Писании это слово наделено тремя значениями. В общем смысле харизма – это любое дарование. Святой Павел говорит христианской общине: «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное» (Рим 1,11). Во втором значении под харизмой подразумеваются постоянные и специфические дарования, благодаря которым люди обретают способность и готовность исполнять различные служения, полезные для обновления и развития Церкви: это может быть дар служения катехизатора, дар материнства и отцовства, дар священства, супружества, монашества, миссионерства или преподавания. Об этом, например, говорит святой Петр: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петр 4,10-11). Святой Павел в свою очередь, обращаясь к римлянам, увещает: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием» (Рим 12,6-8). И далее, в Послании к Ефесянам: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» (Еф 4,11).

В узком смысле «харизма» обозначает сверхъестественный временный дар, а также чудесные деяния, которые Святой Дух сподобляет совершать некоторых людей. О харизмах в узком смысле святой Павел пишет в Послании к Коринфянам:

«Каждому дается проявление Духа на пользу.

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор 12,7-11).

Как говорит святой Павел, харизма в узком смысле дается не для личной выгоды, но для общей пользы. Она дарована по благодати и безвозмездна, а также даётся независимо от личной святости. Святой Фома Аквинский так пояснял значение харизмы: «Есть два типа благодати. Существует благодать, которая достигает человека непосредственно от Бога: это благодать освящающая, или gratum faciens (которая делает угодными Богу). Потом, есть еще одна благодать, посредством которой один человек помогает другому вернуться к Богу. Этот дар назван gratia gratis data (благодать, дарованная Богом свободно тем, кому Ему угодно), ибо речь идет о способности, превосходящей природу или личные заслуги. Но поскольку она даруется не для освящения стяжающего, а для содействия освящению другого, ее не называют освящающей благодатью». Вот почему харизмы в узком смысле могут быть ниспосланы даже грешнику или язычнику, как это случилось, например, с Валаамом. Именно в силу того, что эти харизмы даются вне зависимости от личной святости, они не могут быть заслужены. Например, человек может, конечно, молиться, чтобы произошло чудо, но не может заслужить его. Господь может сподобить чуда для того, чтобы утвердить в вере или для того, чтобы засвидетельствовать святость определенного человека. Только Господь знает, принесет ли чудо духовную пользу или нет. В случае харизмы исцеления некоторые исцеляются, другие нет — Божий благой замысел попускает болезнь. Некоторые люди призваны быть ближе к распятому Христу ради спасения многих. Иногда Господь попускает раны тела, чтобы затронуть душу. Это был случай святого Франциска, когда после таинственной болезни он преобразился до такой степени, что мир вокруг утратил для него все очарование.

«Энергетическое целительство», или биоэнерготерапия, основано на расплывчатом понятии энергии, которое не относится ни к сфере науки, ни к сфере веры. Оно относится, скорее, к сфере оккультизма и не имеет никакого отношения к харизмам, о которых мы говорим.В рекламе такого целительства часто предоставляется гарантия положительного результата, а любое физическое неблагополучие рассматривается как проявление «неблагоприятной энергетики». Это противоречит христианскому восприятию харизмы, а также христианскому пониманию болезни и исцеления. Кроме того, христианин, обладающий даром исцеления, никогда не будет превращать этот дар в профессию или услугу. К тому же харизма в узком смысле – это временный дар, как мы уже говорили выше.

Что касается говорения языками, то под этим выражением понимают разные вещи и ему сопутствуют разные толкования. Прежде всего это явление имело место в день Пятидесятницы, когда апостолы Иисуса Христа получили Святого Духа для проповеди всем народам. Апостолы обрели сверхъестественный дар, начав говорить на разных языках. Как пишет в «Сумме теологии» святой Фома Аквинский, этот дар был необходим для их миссии, ведь они происходили из одного народа и не могли проповедовать другим. Будучи призваны провозглашать Благую весть даже язычникам, они обрели дар других языков. Это, как и в случае любой харизмы, произошло для пользы общины. Сегодня же – пояснял в свою очередь Блаженный Августин — Святой Дух также сходит на христиан, но это не сопровождается таким сверхъестественным феноменом просто потому, что в нем нет необходимости: Церковь уже говорит на всех языках. Тем не менее для назидания других Бог иногда посылает и дар языков, как это произошло, например, со святым Домиником.

Толкование Фомы Аквинского – не единственное. Богословы объясняют дар языков, полученный апостолами в день Пятидесятницы, и иначе: речь идет не о языках в смысле наречий, а о проявлении молитвы. Говорить на других языках означало не проповедовать на других языках, а молиться. Это толкование соответствует тому, о чем святой Павел говорил в Первом послании к Коринфянам: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом… но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке».

Пророчество же, обильно представленное в Ветхом Завете, продолжается и на пути «нового» Народа Божьего. Каждый крещеный призван истолковывать знамения времен и поступать так, чтобы его жизнь все больше сообразовывалась с замыслом Бога. Дар пророчества в Новом Завете, например, мы видим у Агава (11 глава Книги Деяний апостольских): «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла».

Агав, таким образом, предрекает великий голод, и в результате этого пророчества христианская община Антиохии собирает пожертвования в пользу бедных, чтобы помочь жертвам неурожая прежде всего в Иудее. Это пророчество предвозвещает предпочтительный выбор Церкви в пользу бедных.

В 21 главе Деяний свв. апостолов мы вновь встречаем Агава, который пророчествует о мученичестве апостола Павла. Павел выражает готовность к этой участи, свидетельствуя тем самым свою верность Христу: «Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня!».

Ясновидение обозначает способность человека (реальную или предполагаемую) иметь доступ к какой-либо информации помимо обычных каналов восприятия. Безусловно, ясновидение может сопровождать дар пророчества, но оно может также относиться к сфере оккультизма или же иметь чисто природное объяснение.



Источник: Vatican News