Как защищаться от коронавируса на богослужениях?

Региональная епископская конференция Китая (Тайвань) направила своим епархиям специальное послание с рекомендациями по защите от коронавируса 2019-nCoV во время некоторых богослужений. В качестве элементарных мер рекомендуется регулярно мыть руки, избегать соприкосновений с такими предметами, как полотенца и носовые платки, на которых могут оставаться следы выделений, и использовать защитную маску. В случае подозрительных симптомов епископы советуют немедленно обращаться к врачу.

«Жизнь – это Божий дар, поэтому защита собственного здоровья – это долг», – пишут иерархи. Далее они предлагают вниманию паствы инструкцию по поведению в храме для того, чтобы защитить себя и других от заражения. Помимо освобождения больных от посещения служб, рекомендуется как можно чаще проветривать богослужебные здания и предоставлять всем входящим в храм стерильную маску и дезинфектант для рук.

Что касается священника, то он должен носить маску, не прикасаться к Евхаристическим частицам обнаженными руками и не преподавать Святое Причастие в руки, но только в уста. Священную утварь следует тщательно мыть после каждого использования. В послании епископов рекомендуется также избегать использования Миссалов и песенников. Рукопожатие, принятое для приветствия мира, временно заменяется наклоном головы.

При совершении Таинства Примирения также следует придерживаться определенных правил: исповедь должна совершаться в проветренном помещении; как исповеднику, так и кающемуся предписывается использование маски. Необходимо также соблюдать дистанцию безопасности, равную одному метру.

«Мы уповаем на помощь Отца, – завершают свое послание китайские епископы, – и молимся об исцелении больных, заверяя в близости их семьи и призывая благословение Господа на медицинский персонал, находящийся на передовой в оказании помощи».

Источник: Vatican News