Как проводит Великий Пост Папа на покое

В монастырской обители Mater Ecclesiae, где проживает Папа на покое Бенедикт XVI, Великий Пост проходит в обычном режиме. Здесь живут Литургией Церкви и практикуют народное благочестие.

Об этом рассказал архиепископ Георг Генсвайн, личный секретарь Бенедикта XVI. Он объяснил, что народное благочестие

– это ежедневный розарий, а по пятницам – богослужение Крестного пути. «Таким образом мы сопровождаем Господа в Его страданиях, которые являются ценой нашего искупления», – добавил немецкий иерарх в интервью газете итальянского епископата Avvenire. Он заверил, что Бенедикт XVI сохраняет душевное спокойствие, ясный ум и чувство юмора, хотя ритм его жизни уже не таков, каким он 10 или 20 лет назад – ведь Йозефу Ратцингеру уже почти 94 года.

Поводом для беседы с архиепископом Генсвайном стала публикация в Италии подборки его размышлений к Крестному пути. Архиепископ отметил, что в этом году, даже больше, чем год назад, Великий Пост и Пасха пройдут под знаком ограничений. В такой ситуации человек задыхается, – признался иерарх, указывая на серьезные последствия пандемии в повседневной жизни и ее влияние на самочувствие человечества. Архиепископ подчеркнул, что в этом году Великий Пост и подготовка к Пасхе должны характеризоваться твердой верой в то, что в борьбе с пандемией последнее слово останется не за коронавирусом, а за Воскресшим Иисусом. «Вера в это вселяет в нас надежду, уверенность и позволяет дышать. Вера в Воскресшего Господа укрепляет нас, открывает нам перспективы будущего», – подытожил архиепископ Генсвайн.

По материалам Vatican News