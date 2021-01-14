Из-за падения доходов Церковь Англии может пойти на закрытие части храмов и сокращение числа епископата и духовенства

Выступая на брифинге, организованном для британских медиа в Religion Media Centre в Лондоне, один из высокопоставленных иерархов Англиканской Церкви епископ Манчестера Дэвид Уокер заявил, что из-за финансовых потерь, вызванных пандемией, могут ускориться темпы закрытия церквей, нерентабельных с точки зрения экономики.

С этой точки зрения, пояснил епископ, наибольшему риску подвержены городские церкви, возведенные в викторианскую эпоху, — содержание этих сооружений требует серьезных вложений, в то время как зачастую местные церковные общины малочисленны либо вообще распались.

Мнение Д. Уокера приводит Rublev.com со ссылкой на британскую The Guardian.



Сколько потеряла Церковь Англии на фоне пандемии и как она будет справляться с финансовым кризисом?

Пандемия коронавируса, повлекшая за собой локдаун и частичное закрытие церквей, стала главной причиной сокращения доходов Церкви Англии в 2020 году, рассказал епископ Манчестера.

По его словам, Церковь Англии стоит сегодня перед необходимостью сокращения расходов. Путей решения этой задачи несколько: закрытие нерентабельных церковных зданий, досрочный выход на пенсию священнослужителей и реструктуризация всех 42 епархий.

Официальные данные об убытках Англиканской Церкви с марта прошлого года пока недоступны, но, как подчеркнул Д. Уокер, под руководством которого группа экспертов составила доклад о приоритетных направлениях деятельности и развития организационных структур Церкви Англии, это был «серьезный удар» для церковной экономики.

По одним данным, за первые 10 месяцев 2020 года англиканские приходы потеряли 40 млн фунтов стерлингов. Снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило почти 8%. Наряду с падением сборов на богослужениях практически полностью прекратились пожертвования за проведения венчаний и аренду церковных зданий.

Согласно другому отчету, убытки Церкви Англии оказались гораздо серьезнее и достигли цифры в 150 миллионов фунтов стерлингов. В связи с этим выдвигались предположения, что государственная церковь Великобритании может пойти на резкое сокращение количества приходов, епископов и духовенства.

Отчасти потери, вызванные пандемией, удалось компенсировать за счет чрезвычайных мер, предпринятых так называемыми церковными комиссарами — управленцами, распоряжающимися активами и финансовыми резервами Церкви Англии. Объем этих активов оценивается в 8,5 млрд фунтов стерлингов.



Сколько церквей в Великобритании признают «лишними»?

Несмотря на то, что Церковь Англии обладает опытом закрытия «лишних» церквей, Уокер отметил: «Я подозреваю, что в результате [пандемии] COVID темпы [закрытия нерентабельных приходов] увеличатся».

«Если бы мне понадобилось составить описание церкви, которая, скорее всего, потребует закрытия, я бы подумал, как правило, о здании в викторианском стиле, которое было построено на столетие, — пояснил манчестерский епископ. — Но оно физически устарело, оно очень большое, и вокруг него нет той общины, которая существовала во времена его строительства. …Они были построены для обслуживания людей, которых сегодня просто не существует».

Кроме того, церковные расходы можно сократить, объединив некоторые епархии. При этом священники в возрасте «могут решить уйти [выйти на пенсию] скорее раньше, чем позже», добавил Д. Уолкер.

По его словам, за последнее десятилетие руководство Церкви Англии неоднократно пересматривало размеры и количество епархий, но пандемия коронавируса придала этому обсуждению дополнительную актуальность. Пока, однако, никаких конкретных предложений не прозвучало. «У разных епископов очень разные взгляды на то, что может или должно произойти», — отметил епископ Манчестера.

На минувшей неделе правительство объявило, что места отправления культа в Англии могут оставаться открытыми, несмотря на серьезные ограничения, введенные в связи с новой волной коронавируса. Вскоре, однако, религиозные лидеры призвали верующих по-прежнему соблюдать все меры предосторожности.

Некоторые люди «могут чувствовать, что в настоящее время лучше не присутствовать [на службах] лично», а священнослужители, обеспокоенные вопросами безопасности или соблюдающие локдаун, должны «проявлять особую осторожность и оставаться дома», говорится в официальном заявлении Церкви Англии.