Из Папской гвардии в семинаристы: история одного призвания

Уже около 500 лет Швейцарская гвардия обеспечивает безопасность Папы Римского на территории Ватикана. Гвардейцы прежде всего обучены навыкам рукопашного боя, стрельбе и функциям личной охраны. Вот почему многие из них, завершив службу в Папском корпусе, выбирают карьеру полицейского, пограничника или военнослужащего. Но это относится не ко всем. Один из бывших гвардейцев – 34-летний Дидье Гранжан – избрал иной путь, ответив на зов Господа.

В интервью Vatican News Дидье рассказал, что, поступая когда-то на службу в Швейцарскую гвардию, он руководствовался в первую очередь ее церковным, религиозным измерением. Постоянный контакт с паломниками, соприкосновение с их энтузиазмом и мотивациями были для него красноречивым свидетельством глубокой веры; частые дежурства у Апостольского дворца Дидье проводил в молитве, размышлениях и осмыслении пережитого.

Хотя на первый взгляд в Европе богопосвященные люди – это уже редкость, не нужно бояться открыться Божьему зову, считает молодой человек. Число тех, кто отвечает на призвание, уменьшается, однако мир по-прежнему нуждается в священниках и радуется появлению каждого нового пресвитера. Кризис призваний вызван преимущественно тем, что современная молодежь боится связывать себя длительными узами, считает будущий пресвитер. Это относится не только к священству, но и к браку.

Швейцарский семинарист проводит параллель между воинской службой и священством: во-первых, в центре жизни военнослужащего, как и пресвитера, находится служение; во-вторых, в обоих случаях важную роль играет товарищество. Кроме того, Дидье упоминает о дисциплине: она незаменима как для гвардейца Папского корпуса, так и для священнослужителя. Например, дисциплина помогает упорству в молитве, ведь даже чтение Литургии часов иногда превращается в «поле боя», признается семинарист. Он называет также самоконтроль и «железную волю» в числе качеств, необходимых для постоянства в своем призвании, чтобы верное служение Церкви ставить выше собственных потребностей.

Отвечая на вопрос о людях, которые так или иначе имели отношение к его выбору, Дидье говорит об отце: перед смертью он признался, что уже думал о таком пути для своего сына. Бывший гвардеец называет среди таких людей и двух Пап – Бенедикта XVI и Франциска, и вспоминает особо важный момент в его службе – конклав 2013 года, когда он осознал, что происходит «нечто превосходящее нас самих».

Как же справиться с одиночеством на пути священства? «Я думаю, что счастливый священник никогда не одинок, — отвечает на этот вопрос Дидье Гранжан. – Разумеется, отказ от брака ведет к осознанному одиночеству, этого нельзя отрицать. Но я думаю, что наша семья – это члены общины и все верующие. Кроме того, необходимо развивать сеть друзей, которые были у нас до посвящения себя Богу, и это очень важно».

(С Д. Гранжаном беседовал Р. Пелози)



Источник: русская служба Vatican News