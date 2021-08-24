Из названия Халдейского католического патриархата удалена ссылка на Вавилон

Ссылка на «Вавилон», до сих пор содержащаяся в названии Халдейского католического патриархата, была удалена по инициативе последнего Синода епископов Халдейского патриархата, поскольку она «не имеет исторической основы». Это вытекает из сообщения Халдейской патриархии, которое опубликовано в качестве ответа на вопросы и неодобрительные комментарии, которые были опубликованы в Интернете после решения Синода, передает Седмица со ссылкой на информационное агентство Fides.

Во время последней ассамблеи Синода епископов Халдейской Церкви, которая проходила с 9 по 14 августа в Багдаде, участвовавшие в ней епископы во главе с патриархом Луисом Рафаэлем Сакко единогласно решили отказаться от ранее использовавшегося названия «Патриархат Вавилона и Халдееев» и заменить его простым определением «Халдейский патриархат».

Решение Синода вызвало критическую реакцию. Например, в своем онлайн-обращении Ассоциация халдейских писателей выразила «сожаление» по поводу решения, которое, по словам авторов коммюнике, «ставит под сомнение наследие, которым мы гордимся».

В ответе Халдейского патриархата подчеркивается, что многие критические комментарии исходят из кругов халдейской диаспоры, а в Ираке «никто не выступил против решения Синода». «Вавилон», — как утверждается в заявлении Халдейского патриархата, — «был столицей Вавилонской империи, и он никогда не был епископской или патриаршей резиденцией, а теперь является иракско-мусульманским городом».

Название «Вавилонский Халдейский патриархат» не имеет исторической основы по нескольким причинам. К тому времени, когда Христианство пришло в Месопотамию, Вавилон уже был в руинах. Сложные исторические события, которые в шестнадцатом веке привели к тому, что часть несторианской Ассирийской Церкви Востока перешла в унию с Римской Церковью, стали причиной создания Халдейского патриархата, связанного узами иерархического общения с Папой Римским. Но упоминание о Вавилоне было включено в титул Халдейского патриарха только в 1724 году патриархом Юсефом III, проживавшим в Диярбакыре (ныне на территории Турции).