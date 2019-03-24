Информационное сообщение о XLIX пленарном заседании Конференции католических епископов России (ККЕР)

20 — 21 марта 2019 г. в деревне Алексеевка Благоварского района республики Башкортостан состоялось XLIX пленарное заседание Конференции католических епископов России. На заседании присутствовали: епископ Клеменс Пиккель – Ординарий Епархии святого Климента в Саратове – Председатель; епископ Иосиф Верт – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске – Вице-председатель; архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Кирилл Климович – Ординарий Епархии святого Иосифа в Иркутске; священник Игорь Ковалевский – Генеральный секретарь.

В работе заседания принял участие Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.

Участники заседания обсудили работу структур Католической Церкви в России за истекший период и поделились информацией о пастырских мероприятиях. Особое внимание на заседании было уделено обсуждению проблем пастырства молодежи, государственно-церковным отношениям, межконфессиональному и межрелигиозному диалогу, вопросам литургии, а также взаимоотношениям с несовершеннолетними в Церкви. Епископы приняли решение перевести на русский язык и издать DOCAT – документ для молодежи по вопросам социального учения Католической Церкви.

К участникам заседания обратился Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре. Он рассказал епископам о некоторых событиях жизни Католической Церкви в мире.

Католические епископы России были также радушно приняты в местном католическом приходе Успения Девы Марии, где отслужили Святую Мессу, после которой встретились с прихожанами и представителями местных властей.

Следующее, L пленарное заседание Конференции католических епископов России планируется провести 16 – 17 октября 2019 г. в Новосибирске.

священник Игорь Ковалевский

Генеральный секретарь

Уфа, 21 марта 2019 г.