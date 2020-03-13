Информационное сообщение о пленарном заседании Конференции католических епископов России

11 — 12 марта 2020 г. в Иркутске состоялось пленарное заседание Конференции католических епископов России. На заседании присутствовали: епископ Клеменс Пиккель – Ординарий Епархии Святого Климента в Саратове – Председатель; епископ Иосиф Верт – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске – Вице-председатель; архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Кирилл Климович – Ординарий Епархии Святого Иосифа в Иркутске; священник Игорь Ковалевский – Генеральный секретарь.

В работе заседания принял участие Советник Апостольской Нунциатуры в Российской Федерации монсеньор Петр Тарнавски.



Участники заседания обсудили работу структур Католической Церкви в России за истекший период и поделились информацией о пастырских мероприятиях. В частности, была обсуждена подготовка к Всероссийской встрече семей в июле 2020 г. в Москве, работа с молодежью, вопросы литургии.

Католические епископы объявили с 25 марта 2020 г. по 25 марта 2021 г. Год Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божьего. Год завершится паломничеством в Святую Землю и установлением образа Пресвятой Девы Марии в Базилике Благовещения в Назарете. Епископы также утвердили Чин погребения. Конференция католических епископов России выразила согласие на присвоение статуса Базилики церкви Пресвятой Богородицы в городе Владивосток.

Участники заседания выразили озабоченность распространением коронавируса в мире. В связи с этим епископы призывают духовенство и мирян к молитве о преодолении болезни, а также к соблюдению санитарно-гигиенических норм при посещении храмов и проведении богослужений и исполнению предписаний органов, ответственных за борьбу с распространением инфекции.

Во время заседания прошли выборы нового Председателя, Вице-председателя и Генерального секретаря Конференции католических епископов России, в связи с истечением сроков их полномочий. Новым Председателем Конференции католических епископов России избран архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве. Новым Вице-председателем избран епископ Иосиф Верт – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске. Новым Генеральным секретарем Конференции католических епископов России избран священник Штефан Липке SJ. Участники заседания выразили благодарность епископу Клеменсу Пиккелю за служение в качестве Председателя ККЕР в течение прошедших трех лет. Епископы России также выразили благодарность священнику Игорю Ковалевскому за многолетнее служение в качестве Генерального секретаря Конференции католических епископов России.

Следующее, LII пленарное заседание Конференции католических епископов России планируется провести 21 – 22 октября 2020 г. в Санкт-Петербурге.

священник Игорь Ковалевский

Генеральный секретарь ККЕР

Иркутск, 12 марта 2020 г.