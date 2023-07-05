Индульгенции по случаю Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых

Апостольская пенитенциария обнародовала декрет об индульгенциях по случаю Третьего всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей, который будет отмечаться 23 июля. Передает русская служба Vatican News.

Декрет об индульгенциях издан с целью «укрепить благочестие верных и способствовать спасению душ»; в силу полномочий, данных Апостольской пенитенциарии («Трибуналу милосердия») Верховным понтификом Папой Франциском, черпая «из небесных сокровищ Церкви», она предоставляет полную индульгенцию бабушкам, дедушкам, пожилым людям и всем верным, которые, побуждаемые истинным духом покаяния и милосердия, примут участие 23 июля 2023 года в торжественном богослужении под предстоятельством Папы в Ватиканской базилике или же в других богослужениях по всему миру. Полная индульгенция может быть применена также к усопшим верным.

В этот же день будет предоставлена полная индульгенция тем верным, которые посвятят должное время посещению пожилых людей – нуждающихся или испытывающих трудности – или обобщению с ними посредством средств коммуникации.

Полную индульгенцию могут стяжать также пожилые, страдающие от недугов, и все, у кого нет возможности выйти из дома по серьезным причинам, если они духовно присоединятся к священнопразднованию Всемирного дня и предадут в руки милосердного Бога свои молитвы, боль и страдания, прежде всего в те моменты, когда по средствам массовой коммуникации звучат слова Папы и передаются различные богослужения, посвященные этому празднику.

Апостольская пенитенциария напоминает, что ко всем этим условиям для получения индульгенций добавляются общие и обязательные условия, которые должны быть соблюдены всегда для стяжания индульгенции: необходимо приступить к Таинству Исповеди, Святому Причастию и помолиться о нуждах Святейшего Отца, а также необходимо быть полностью отстраненными от всякого греха. Пожилым и больным, которые не могут приступать к Таинствам, для получения индульгенций достаточно отстраненности от греха и намерения при первой же возможности выполнить все другие обязательные условия.

«Итак, — говорится в заключительной части декрета, — чтобы осуществление этой возможности стяжания Божественной благодати властью Ключей Церкви была облегчена пастырским милосердием, Пенитенциария настоятельно просит священников, имеющих соответствующие полномочия для выслушивания исповедей, быть в распоряжении, в духе щедрости и готовности, для совершения Таинства Покаяния».