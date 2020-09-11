Индийский католический архиепископ требует расследования дела о некачественном рисе

Индийский католический архиепископ потребовал принять меры в связи с ошибкой правительства, которая привела к тому, что бедные жители штата Мадхья-Прадеш покупали гнилое зерно через государственную систему распределения, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» и CNA.

Индийское правительство выпустило доклад, в котором предостерегает от продажи просроченного риса в магазинах по сниженной цене, что позволяет людям, живущим за чертой бедности, иметь доступ к более дешевым продуктам питания, но в то же время приводит к массовым отравлениям. Гнилой рис был найден в частности в районах Мандла и Балагат штата Мадхья-Прадеш. «Я потрясен, узнав, что государственная система распределила продовольственное зерно, совершенно непригодное для потребления человеком. Очень печально, что это делается для бедных людей, которые все больше зависят от правительства в отношении их продовольствия, особенно в эти времена пандемии», – сказал архиепископ Бхопала Лео Корнелио, сообщает UCA News.

Министерство по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения заявило, что для проведения испытаний было собрано 32 образца продовольственного зерна. В федеральном отчете было установлено, что запасы были закуплены из переработанных и старых запасов, а мешкам из мешковины, использовавшимся для хранения риса, было по меньшей мере два года, сообщает UCA News. По системе общественного распределения правительство предлагает рис и пшеницу по сниженной цене, чтобы помочь тем, кто страдает от нищеты. Считается, что около 40 процентов 71-миллионного населения штата Мадхья-Прадеш находятся за чертой бедности.

Архиепископ Корнелио назвал это «серьезным случаем», который негативно скажется на жизни миллионов бедных людей в штате Мадхья-Прадеш. Он сказал, что у некоторых бедных людей не хватает денег на один полноценный обед в день. «Если такое некачественное зерно будет поставлено, это поставит под угрозу здоровье почти половины населения штата», — сказал Высокопреосвященный Корнелио, сообщает UCA News. «Такие преступления происходят из-за неуместных приоритетов. Необходимо любить и уважать человеческую жизнь», – добавил он.