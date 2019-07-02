Индийский кардинал восстановлен в правах главы Сиро-Малабраского Верховного Архиепископства, поскольку с него были сняты ранее выдвинутые обвинения

Святой Престол восстановил индийского кардинала Мар Георга Аленчерри в правах Верховного Архиепископа Эрнакулам-Ангамали. Глава Сиро-Малабарской Церкви был отстранен от управления этой Восточной Католической Церковью своего права в течение года, пока велось расследование обвинений, выдвинутых в его адрес. Недавно индийская полиция пришла к выводу, что иерарх в финансовых злоупотреблениях невиновен. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные католические агентства.

Кардинал Аленчерри вернулся к исполнению обязанностей Верховного Архиепископа 27 июня, через несколько часов после того, как получил соответствующее решение из Ватикана, сообщает пресс-служба Католической Сиро-Малабарской Церкви. Папа Франциск временно отстранил иерарха от управления Церковью 22 июня 2018 года – после того, как группа индийских клириков заявила, что в результате незаконной продажи земельных участков Эрнакуламская архиепархия понесла ущерб, примерно равный 10 миллионам долларов США. В финансовых махинациях был заподозрен сам Верховный Архиепископ.

Временным Апостольским администратором Верховного Архиепископства был назначен епископ города Палгат Джейкоб Манатодат, которому Ватикан поручил расследовать обвинения. При этом кардинал Аленчерри сохранил звание Верховного Архиепископа Сиро-Малабарской Церкви и председателя ее Синода. В апреле этого года полиция штата Керала пришла к выводу, что банковские переводы, которые были представлены как доказательства вины Аленчерри, были сфальсифицированы. Адвокаты кардинала с самого начала утверждали, что все улики были сфабрикованы с целью дискредитации иерарха в преддверии заседания Сиро-Малабарского Синода. По итогам полицейского расследования с кардинала Аленчерри были сняты все обвинения, выдвинутые в его адрес.